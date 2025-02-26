Drogba'nın Mourinho'ya destek tweetinde skandal hata!

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Drogba'nın Mourinho'ya destek tweetinde skandal hata!

Galatasaraylı eski Didier Drogba, Jose Mourinho'ya destek tweeti atarken yaptığı hata dikkatleri çekti

Galatasaray maçının ardından Mourinho'nun yaptığı maymun benzetmesinin ardından Fildişi Sahilli eski futbolcu Didier Drogba, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, yıllarca birlikte çalıştığı Portekizli teknik adamın ırkçı olmadığını vurguladı.

DÜZELTMEDEN GÖNDERDİ

Ancak Drogba'nın gözden kaçırdığı bir durumu sosyal medya kullanıcıları gözden kaçırmadı. Drogba önce yazdığı yazıyı kontrol etmeden tweetlemesinin ardından "xx years" kısmını "25 years" olarak düzeltti. Drogba'nın bu hareketinin ardından Galatasaraylı taraftarlar yazının ünlü isme hazır olarak geldiği ve onunda bu kısmı düzeltmeyi unutarak yayınladığı görüşünde.

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DROGBA BU MESAJI YAYINLADI

Drogba, "Sarı-kırmızı formayı giydiğim için ne kadar gurur duyduğumu ve Türkiye’nin en başarılı kulübüne olan sevgimi biliyorsunuz. Derbilerin ne kadar ateşli ve tutkulu olduğunu hepimiz biliyoruz, bunu deneyimleyebilecek kadar da şanslıydım. Jose Mourinho ile ilgili yapılan yorumları gördüm. Jose'yi yıllardır tanıdığımı ve onun ırkçı olmadığını, bunu defalarca kanıtladığını ifade edip, bana güvenmenizi istiyorum. Maçlarımıza odaklanalım, muhteşem aslanlarımızı destekleyelim ve ligi kazanıp 5. yıldızı takalım. Benim babam nasıl ırkçı olabilir?"

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