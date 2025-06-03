Dron destekli denetimler sürüyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Dron destekli denetimler sürüyor

Düzce'de Kurban Bayramı tedbirleri çerçevesinde polis ekipleri drone destekli denetimlerini sürdürüyor.


Düzce'de Kurban Bayramı öncesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede çeşitli noktalarda denetimler yaparak, sürücülere uyarılarda bulunan ekipler bazı bölgelerde de drone destekli denetimler yapıyor. Akçakoca yolu üzerinde gerçekleştirilen drone destekli denetimlerde araçlar kontrol edildi. Sürücülerin ehliyet, emniyet kemeri, kırmızı ışık, muayene, sigorta, seyir halinde telefon kullanma konularına yönelik yapılan denetimde 115 araç denetlendi. Yapılan denetimlerde 17 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden 21 bin 117 lira para cezası kesildi. Polis ekiplerinin Kurban Bayramı öncesi ve sonrasında da dnetimleri sıklıkla devam ettireceklerini belirtti.

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