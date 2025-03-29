Dron destekli ’Yolun sonu bayram olsun’ denetimleri yoğunlaştırıldı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Dron destekli ’Yolun sonu bayram olsun’ denetimleri yoğunlaştırıldı

Bursa İstanbul yolu üzerinde bulunan Gemlik ilçesinde Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri yol denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Bursa İstanbul yolu üzerinde bulunan Gemlik ilçesinde Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri yol denetimlerini aralıksız sürdürüyor. "Yolun sonu bayram olsun" sloganıyla sıklaştırılan denetimlerde, otobüslerdeki vatandaşlar da bilgilendirildi.

Yapılan denetimlerle sürücülere, trafik kurallarına uyma, hız limitlerine riayet etme ve emniyet kemeri takma gibi hatırlatmalar yapıldı. Dron destekli denetimlerde Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak hedefiyle çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüreceklerini belirtti. Denetimlerin, sürücüler tarafından daha dikkatli ve sorumlu bir şekilde seyahat edilmesini sağlamayı amaçladığı ifade edildi.

Dron destekli ’Yolun sonu bayram olsun’ denetimleri yoğunlaştırıldı

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