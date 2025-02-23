DS Automobiles, Cidde E-Prix'te pistte yerini aldı

DS Automobiles, ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası'nın dördüncü yarışı olan Cidde E-Prix'te yarıştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası takımları ve pilotları, sezonun dördüncü yarışı için Cidde E-Prix'te piste çıktı. DS Automobiles ve pilotları da yarışta güçlü bir performans sergiledi.

İlk gün yarışında Maximilian Günther'in DS Automobiles adına kazandığı sezonun ilk pol pozisyonu ve zaferinin ardından, ikinci gün pistte Jean-Eric Vergne mücadele etti. Yarışa 12. sıradan başlayan Vergne, kısa sürede liderliğe yükseldi ve yarışın ortasında dördüncü sırada yer aldı. Vergne, son turda yaşanan yoğun rekabetin ardından dördüncü sıradayken yedinci sıraya geriledi.

Formula E'de iki kez dünya şampiyonluğu kazanan tek pilot olarak, yarışta da DS PENSKE takımı adına puanlar elde etmeyi başaran Vergne, 16 yarıştan dördünün ardından geçici sıralamada altıncı sıraya yerleşti.

İkinci gün yarışa 6'ncı sıradan başlayan Maximilian Günther de üçüncü virajda yaşadığı bir arbedenin ardından yarıştan çekilmek zorunda kaldı. Cuma günü pol pozisyonu ardından yarış zaferi ve en hızlı tur rekoru sayesinde maksimum puan alan Alman pilot, otomobili tam kapasitesiyle kullanarak DS Automobiles'e Cidde E-Prix'sinin ilk ayağında tam puan kazandırmayı başardı.

ABB FIA Formula E Dünya Şampiyonası Suudi Arabistan'dan sonra Miami'de devam edecek. Miami, sezonun beşinci yarışına 12 Nisan'da ev sahipliği yapacak.

DS Automobiles'in Formula E'deki başarıları arasında 125 yarış, 4 şampiyonluk, 17 zafer, 52 podyum ve 25 pol pozisyonu bulunuyor.

"CİDDE'DEN MUTLU AYRILIYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen DS Performance Direktörü Eugenio Franzetti, yarışın bir önceki güne göre daha farklı ve kendileri için zor olduğunu belirtti.

Franzetti, ilk turda yaşanan sıcak temasın ardından Max'in, aracının devam edemeyecek kadar ağır hasar görmesinden dolayı yarıştan çekilmek zorunda kaldığını aktararak, şunları kaydetti:

"JEV müthiş bir yarış sergileyerek gridde 12. sıradayken bayrakta yedinci sıraya yükseldi. Yine de dürüst olmak gerekirse, finişe birkaç viraj kala hala podyuma çıkmak için mücadele ettiğinden dolayı daha fazlasını bekliyorduk. Yine de her iki şampiyonada da (takımlar ve sürücüler) ilerleme gösterdiğimiz ve liderlerle aramızdaki fark çok az olduğu için Cidde'den mutlu ayrılıyoruz. Miami'de yapılacak olan bir sonraki yarışa çok iyi hazırlanacağımızdan emin olabilirsiniz."

2018 ve 2019 Formula E Dünya Şampiyonu Jean-Eric Vergne de tüm yarış boyunca lider grupta olmasına rağmen son turda birkaç sıra kaybettiğini anlattı.

Yarışa 12. sıradan başlayıp, çoğunda ilk 3 için mücadele ederek çok iyi bir ilerleme kaydettiklerini belirten Vergne, "Olumlu olan, bir ekip olarak çok iyi çalışmış olmamızdı. Max de ben de takımımıza önemli puanlar getirdik. Bugün dört yarışta aldığım dördüncü puan. Bundan önce de hep yaptığımız gibi daha fazla çalışacağız ve eminim ki ilerideki yarışlarda gelişme göstermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Maximilian Günther de "Her şeyi bir bütün olarak ele aldığımızda söyleyebilirim ki bizim için olumlu bir hafta sonuydu. İki gün boyunca üst düzey performans gösterdik. En önemlisi takımın rekabetçi olması ve birlikte iyi çalışıyor olmamız. Hafta sonu boyunca bunu kanıtladık, önümüzdeki yarışlar için de bunu göstermeye devam etmek için sabırsızlıkla bekliyorum." değerlendirmesini yaptı.