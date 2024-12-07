DSG Investments, Autodrom yatırımını tamamladı

2024'ün ikinci yarısından itibaren tüm dünyada sıkı parasal koşulların gevşeyeceğine dair beklentiler, özel sermaye piyasasını canlandırdı. Türkiye’de de özel sermaye sektöründeki değişen dinamikleri yakalamayı hedefleyen üç tanınmış isim, potansiyeli yüksek yerli şirketlere yatırım ve danışmanlık yapmak amacıyla DSG INVESTMENTS’i hayata geçirdi.

ÜÇ DENEYIMLI İSIMDEN ORTAKLIK

Şirketin kurucuları arasında uzun yıllar Doğan TV Holding bünyesinde Hukuk Müşavirliği, İcra Kurulu Üyelikleri ve D-Smart CEO’luğu yapmış Oktay Demir; Vestel, Doğan Online, Fujitsu Siemens ve Koç Grubu girişim sermayesi fonu Inventram şirketlerinde CEO’luk görevlerinde bulunmuş Cem Soysal ile IBM, Logo Yazılım, D-Smart ve Value Partners-İtalya’da Türkiye, Fransa ve BAE’de CEO’luk yapmış Ali Güven bulunuyor.

DSG Investments Kurucu Ortağı Cem Soysal, “DSG, özellikle teknoloji temelli işletmelerin alım-satım işlemlerinin yanı sıra yeniden yapılandırılması gibi konularda danışmanlık veren, talep edilen hedefleri gerçekleştirmeye odaklanan ve nihayetinde bir teknoloji fonu haline gelmeyi hedefleyen yatırım ve danışmanlık şirketi olarak kuruldu” açıklamasını yaptı.

İLK YATIRIMINI TAMAMLADI

Birleşme ve satın alma (M&A), yönetim danışmanlığı, regülasyon, teknoloji ve medya gibi alanlarda uzmanlaşan DSG Investments, sermaye yönetimi konusundaki deneyimiyle temmuz ayında ilk yatırımını gerçekleştirdi. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı ilk ve tek sürüş teknikleri eğitim kompleksi olan ve 2003 yılında İstanbul’da kurulan Autodrom’a yatırım yapan şirket, yeniden yapılandırma süreciyle Autodrom’u günümüz şartlarına uygun hale getirdi ve satış sürecini başarıyla tamamladı.

Cem Soysal, DSG Investments’in odak noktasının potansiyeli yüksek iş alanlarındaki şirketleri stabilize ederek kârlı hale getirmek olduğunu vurguladı. Soysal, “DSG, şirketlerin daha verimli büyümesi, yatırım ortamına hazırlanması ve sürdürülebilir kârlılığa ulaşması için çalışıyor. Risklerin çeşitlendiği bu dönemde, DSG gibi şirketler tüm paydaşlara katma değer sağlayan stratejik ortaklara dönüşüyor” ifadelerini kullandı.

HEDEF TEKNOLOJI FONU

DSG Investments’in deneyimli ekibi, stratejik yatırımlar ve sonuç odaklı portföy yönetimiyle alanında benzersiz bir uzmanlık kazandı. Cem Soysal, “Şirketlerin performanslarını artırmak, potansiyellerini güçlendirmek ve büyüme kültürünü teşvik etmek için çalışıyoruz. 2024 boyunca yürüttüğümüz Autodrom yatırımı ve yeniden yapılandırma süreciyle ilk sınavımızı başarıyla verdik. Teknoloji kökenli üç ortakla yola çıkan DSG Investments, bir teknoloji fonu haline gelmek ve entegre teknoloji şirketlerinden oluşan bir portföy oluşturmak hedefiyle faaliyetlerini dünya standartlarında sürdürecek” diye konuştu.