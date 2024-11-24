DSİ Genel Müdürlüğü 515 İşçi Alımı Yapacak

Kaynak: Haber Merkezi
DSİ Genel Müdürlüğü 515 İşçi Alımı Yapacak

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, çeşitli branşlarda toplam 515 işçi alımı gerçekleştirecek. İşçilerin 263'ü noter kurasıyla, ekskavatör, dozer ve greyder operatörlerinin yer aldığı 252'si ise sınavla belirlenecek.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ailemize katılacak yeni mesai arkadaşlarımızla DSİ'nin gücüne güç katacağız. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Yumaklı'nın paylaşımında yer alan bilgilere göre, sürveyan, sondaj işçisi, teknisyen, bakımcı-yağcı ve aşçı yardımcısı gibi pozisyonlara 263 kişi noter kurasıyla alınacak.

Operatörlük pozisyonları için sınav uygulanacak.

BAŞVURU TAKVİMİ BEKLENİYOR

DSİ işçi alımına ilişkin başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Başvuru sürecine dair ayrıntıların önümüzdeki günlerde DSİ’nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulması bekleniyor.

Adaylar, ilgili alımla ilgili detayları takip etmek için DSİ'nin resmi duyurularını izleyebilir.

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