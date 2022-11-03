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DSİ’den Sorgun Barajı açıklaması

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Mersin Sorgun Barajı’nda su tutulmaya başlandığı açıklandı.   

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 18:16
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DSİ’den Sorgun Barajı açıklaması

DSİ’den Sorgun Barajı açıklaması
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DSİ tarafından yapılan yazılı açıklamada; tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için Mersin Sorgun Barajı’nda çalışmaların tamamlanarak su tutulmaya başlandığı açıklandı. 

Mersin ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması ile bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynadığını bildiren DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, “Tüm bileşenlerinin tamamlanmasıyla Mersin’in Erdemli ilçesindeki 60 bin dekar tarım arazisini sulama suyuna kavuşturacak olan Sorgun Barajı’nın en önemli aşamalarından birisi olan su tutma işlemine başlandı” İfadelerini kullandı. 

Akca, Mersin Sorgun Barajı’nın Temelden 109 metre yüksekliğe sahip, 53 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip olduğunu belirterek, “Sorgun Barajı’nın tamamlanması ile 9 köy ve 2 beldeyi kapsayan 60 bin dekar zirai arazinin sulanması sağlanacak, ayrıca kurulacak enerji santrali ile yıllık yaklaşık 38 milyon kilovat saat enerji üretimi sağlanacaktır. Derivasyon tüneli giriş kapaklarının kapatılmasıyla su, göl alanında biriktirilmeye başlandı. Suyun bir damlasını bile israf etmemek için ‘Su Vatandır’ hassasiyeti ile çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” dedi. 

                                  

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