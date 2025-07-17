“DSÖ anlaşmasına Türkiye neden sessiz? Şimşek’ten hükümete sert uyarı”

AKSARAY / METİN KURT

Yeniden Refah Partisi Aksaray Kurucu İl Başkanı ve Nevşehir İl Sorumlusu Dr. K. Serkan Şimşek’ten, Türkiye Cumhuriyeti hükümetine Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) tartışmalı Uluslararası Sağlık Tüzüğü değişiklikleri konusunda sert uyarı geldi. Şimşek, 19 Temmuz 2025 tarihinin kritik olduğunu vurguladı.

“Bu tarihe kadar itiraz etmeyen devletler değişiklikleri kabul etmiş sayılacak” diyen Şimşek, İsrail başta olmak üzere dünya genelinde birçok ülkenin resmi itirazda bulunduğunu ve değişiklikleri kabul etmediklerini beyan ettiğini hatırlattı. Ancak Türkiye’nin itirazına dair Dünya Sağlık Örgütü ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın resmi kaynaklarında herhangi bir başvuru görülmediğine dikkat çekti.

Dr. Şimşek, Türkiye’nin bu anlaşmayı reddetmemesi halinde DSÖ'nün alacağı bütün sağlık kararlarını uygulamak zorunda kalacağını ifade ederek şu sözlerle hükümete seslendi:

“Bağımsız Türkiye isteyen herkese sesleniyorum. Türkiye olarak neyi bekliyorsunuz? Neden hala itiraz başvurusunda bulunmuyorsunuz? Neden sessiz kalıyorsunuz?”

Türkiye’nin egemen sağlık politikalarının tehdit altında olduğunu belirten Şimşek, çağrısını “Teşekkür ediyorum” sözleriyle sonlandırırken, konu kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor.

Türkiye'nin nasıl bir yol izleyeceği ise merakla bekleniyor.