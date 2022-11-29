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Durum vahim anlaşılan DSÖ başka salgınlara işaret etti

Dünya Sağlık Örgütü, gelecek salgınlara neden olabilecek öncelikli patojenlerin listesini belirlemek üzere bilimsel süreç başlattı.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 09:30
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DSÖ başka salgınlara işaret etti

Durum vahim anlaşılan DSÖ başka salgınlara işaret etti
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DSÖ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, öncelikli patojenlerin listesinin güncellenmesi sürecinin, özellikle aşılar, testler ve tedavilerde küresel yatırım ve ARGE çalışmalarına rehberlik etmesi hedefleniyor. Çalışmalara ilişkin ilk toplantı 18 Kasım'da gerçekleştirilirken, DSÖ, 25'ten fazla virüs ailesi, bakteri ve "Hastalık X" hakkındaki bulguları ele alacak.

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Hastalık X, ciddi bir uluslararası salgına neden olabilecek bilinmeyen bir patojeni belirtmek üzere listeye dahil edildi. Uzmanlar, daha fazla araştırma ve yatırım gerektiren öncelikli patojenlerin listesi üzerine tavsiyede bulunacak.

DSÖ tarafından yürütülecek bilimsel süreç, bilimsel ve halk sağlığı kriterlerini içermesinin yanı sıra, sosyoekonomik etkiler, erişim ve hakkaniyet ile ilgili kriterleri kapsayacak. Öncelikli patojenlerle ilgili ilk liste 2017'de yayımlanırken, son çalışma 2018'de gerçekleştirildi.

Güncel listede, Kovid-19, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, Ebola virüsü, Marburg virüsü hastalığı, Lassa ateşi, Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS), Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS), Rift Vadisi ateşi, Zika virüsü ve Hastalık X yer alıyor.

LİSTE 2023'ÜN İLK ÇEYREĞİNDE YAYIMLANACAK

DSÖ Sağlık Acil Durum Programı Direktörü Dr. Michael Ryan, karşı önlemlerin araştırılması ve geliştirilmesi için öncelikli patojenleri ve virüs ailelerini hedeflemenin, hızlı ve etkili bir salgın ve pandemi yanıtı için önemli olduğuna işaret etti. Ryan, şunları söyledi:

"Kovid-19 pandemisi öncesinde etkili ar-ge yatırımları olmasaydı, rekor bir sürede geliştirilen güvenli ve etkili aşılara erişmek mümkün olmazdı. Revize edilen öncelikli patojenlerin listesinin 2023'ün ilk çeyreğinde yayımlanması öngörülüyor”.

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