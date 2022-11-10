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DSÖ neden yetersiz aşı uyarısı yaptı

Dünya Sağlık Örgütü, dünya üzerinde eşit yapılmayan aşı dağılımının savunmasız insanları aşıdan mahrum bıraktığına ilişkin bir açıklama yaptı. İşte o açıklama.

Haber Giriş: 10 Kasım 2022 Perşembe - 09:47
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DSÖ neden yetersiz aşı raporu hazırladı?

DSÖ neden yetersiz aşı uyarısı yaptı
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DSÖ tarafından yayımlanan "Küresel Aşı Piyasası Raporu"na göre, sınırlı aşı tedariki ve eşitsiz dağılım nedeniyle küresel eşitsizlikler ortaya çıktı. Dünya genelinde aşı üretim kapasitesinin arttığı ancak aşı üretiminin tekelleştiğinden bahsedilen raporda, Kovid-19 aşıları dışında yalnızca 10 aşı üreticisinin yüzde 70 oranında aşı dozu sağladığı bildirildi.

En yaygın biçimde kullanılan 20 aşının, ana iki tedarikçiden sağlandığı bilgisi paylaşıldı. Açıklanan raporda, yüksek gelirli ülkelerde insan papilloma virüsüne (HPV) karşı yüzde 83 oranında aşılama yapılırken, düşük gelirli ülkelerde bu oranın yüzde 41 olduğu belirtildi ve alım gücünün aşı erişiminde bir engel olduğu belirtildi.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Sağlık hakkı aşı hakkını kapsıyor." Diye konuşarak, raporun yoksul ve savunmasız toplumların aşıdan mahrum kaldığını gösterdiğine dikkat çekti.

Ghebreyesus, DSÖ'nün hastalıkları önlemek, gelecekteki krizlere hazırlıklı olmak ve insanların hayatını kurtarmak için küresel aşı piyasasında değişiklik yapılması için çağrı yaptığını söyledi.

AA

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