DSÖ o maddeyi kansorejen ilan etti: İçecekler, yoğurt, çikolata ve sakızda var

Dünya Sağlık Örgütü, diyet kola, gazoz, kahve, sakız, yoğurt, çikolata ve pek çok diğer gıda ürününde yaygın olarak kullanılan ''aspartam'' adlı tatlandırıcının kanserle bağlantılı olduğunu doğruladı.

KAYNAK: DHA
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DSÖ o maddeyi kansorejen ilan etti: İçecekler, yoğurt, çikolata ve sakızda var 1

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) değerlendirmelerinde şeker içermeyen tatlandırıcı aspartamın kansere neden olmasıyla ilgili ‘sınırlı kanıt’ olduğunu belirtilip insanlar için ‘muhtemelen kanserojen’ olarak sınıflandırıldığını duyurdu. Kabul edilebilir günlük tüketimin vücut ağırlığı kilosu başına 40 mg olduğu ifade edildi.

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DSÖ o maddeyi kansorejen ilan etti: İçecekler, yoğurt, çikolata ve sakızda var 2

IARC yanı sıra Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) oluşturduğu Gıda Katkı Maddeleri Ortak Uzman Komitesi (JECFA) tarafından şeker içermeyen tatlandırıcı aspartam hakkındaki değerlendirmelerini bugün yayımladı.

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DSÖ o maddeyi kansorejen ilan etti: İçecekler, yoğurt, çikolata ve sakızda var 3

IARC, aspartamın insanlarda kansere neden olmasıyla ilgili ‘sınırlı kanıta’ atıfta bulunarak, insanlar için ‘muhtemelen kanserojen’ (IARC Grup 2B) olarak sınıflandırdı ve JECFA ise kabul edilebilir günlük tüketimin vücut ağırlığı kilosu başına 40 mg olduğunu teyit etti

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DSÖ o maddeyi kansorejen ilan etti: İçecekler, yoğurt, çikolata ve sakızda var 4

DSÖ aspartamın kullanıldığı ürünlerle ilgili “Aspartam, 1980'lerden beri diyet içecekler, sakız, jelatin, dondurma, yoğurt gibi süt ürünleri, kahvaltılık gevrek, diş macunu ve öksürük pastilleri ve çiğnenebilir vitaminler gibi ilaçlar dahil çeşitli yiyecek ve içecek ürünlerinde yaygın olarak kullanılan yapay (kimyasal) bir tatlandırıcıdır” açıklamasını yaptı.

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DSÖ o maddeyi kansorejen ilan etti: İçecekler, yoğurt, çikolata ve sakızda var 5

"70 KİLO BİR KİŞİ, GÜNLÜK 9-14 KUTU ASPARTAMLI MEŞRUBAT İÇERSE SINIRI AŞAR"

DSÖ, değerlendirmeleri sonucunda aspartamın ‘yaygın olarak kullanılan dozlarda güvenlik önemli bir endişe konusu olmasa da’ potansiyel etkilerinin daha fazla araştırılması ve incelenmesi gerektiğinin altını çizdi.

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DSÖ o maddeyi kansorejen ilan etti: İçecekler, yoğurt, çikolata ve sakızda var 6

JECFA, aspartamın sınırlı oranda tüketimini güvenli bulduğu belirtilerek “200 veya 300 mg aspartam içeren bir kutu diyet meşrubat baz alındığında 70 kg ağırlığındaki bir yetişkinin, diğer gıda kaynaklarından başka bir alım olmadığı varsayılarak kabul edilebilir günlük alımı aşması için günde 9-14 kutudan fazla tüketmesi gerekir” açıklamasını yaptı. DSÖ ve IARC’ın apsartam konusunda araştırmalarına ve incelemelerine devam edeceği ifade edildi.

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DSÖ o maddeyi kansorejen ilan etti: İçecekler, yoğurt, çikolata ve sakızda var 7

ASPARTAM NEDİR?

Aspartam, yapay tatlandırıcı olarak kullanılan bir maddedir. Çoğunlukla düşük kalorili veya kalorisiz gıda ve içeceklerde bulunur. Aspartam, tatlandırıcı olarak tercih edilen birçok üründe kullanıldığından, sağlık konularında bazı tartışmalar ve endişeler de bulunmaktadır.

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DSÖ o maddeyi kansorejen ilan etti: İçecekler, yoğurt, çikolata ve sakızda var 8

ASPARTAMIN DİĞER ZARARLARI NELERDİR?

Fenilketonüri: Fenilketonüri (PKU) adı verilen kalıtsal bir bozukluğu olan bireylerde, aspartam içeren ürünler tüketildiğinde fenilalanin birikimi olabilir. Bu durum, beyin hasarına ve diğer ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Ancak, PKU'lu bireylerin aspartam içermeyen bir diyet izlemeleri önerilir ve bu durum rutin tarama testleriyle doğumda tespit edilir.

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DSÖ o maddeyi kansorejen ilan etti: İçecekler, yoğurt, çikolata ve sakızda var 9

Migren: Bazı kişilerde, aspartamın migren atağını tetikleyebileceği düşünülmektedir. Ancak, bu etki herkes için geçerli değildir ve her bireyin migren tetikleyicileri farklı olabilir.

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DSÖ o maddeyi kansorejen ilan etti: İçecekler, yoğurt, çikolata ve sakızda var 10

Alerjik reaksiyonlar: Nadir durumlarda, aspartam bazı insanlarda alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bu reaksiyonlar genellikle cilt döküntüleri, kaşıntı, gözlerde sulanma veya solunum zorluğu gibi semptomlarla ortaya çıkar.

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DSÖ o maddeyi kansorejen ilan etti: İçecekler, yoğurt, çikolata ve sakızda var 11

İnsülin tepkisi: Aspartamın, bazı kişilerde insülin tepkisini artırabileceği düşünülmektedir.

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DSÖ o maddeyi kansorejen ilan etti: İçecekler, yoğurt, çikolata ve sakızda var 12
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DSÖ o maddeyi kansorejen ilan etti: İçecekler, yoğurt, çikolata ve sakızda var 13
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DSÖ o maddeyi kansorejen ilan etti: İçecekler, yoğurt, çikolata ve sakızda var 14
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DSÖ o maddeyi kansorejen ilan etti: İçecekler, yoğurt, çikolata ve sakızda var 15
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DSÖ o maddeyi kansorejen ilan etti: İçecekler, yoğurt, çikolata ve sakızda var 16
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DSÖ o maddeyi kansorejen ilan etti: İçecekler, yoğurt, çikolata ve sakızda var 17
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DSÖ o maddeyi kansorejen ilan etti: İçecekler, yoğurt, çikolata ve sakızda var 18
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DSÖ o maddeyi kansorejen ilan etti: İçecekler, yoğurt, çikolata ve sakızda var 19
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DSÖ o maddeyi kansorejen ilan etti: İçecekler, yoğurt, çikolata ve sakızda var 20
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