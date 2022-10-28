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DSÖ: Verem yine hortladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), tüberküloz vakalarının yıllar sonra artışa geçtiğini bildirdi ve dünyayı uyardı.

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 09:07
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DSÖ: Tüberkülozda artış var

DSÖ: Verem yine hortladı
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DSÖ’den yazılı açıklama geldi. Konu: Verem. Örgüt açıklamada, 2021'de dünya genelinde 10 milyondan fazla kişinin tüberküloza yani vereme yakalandığını ve bu oranda 2020'ye kıyasla yüzde 4,5 artış olduğu bildirdit.

Örgüt açıklamasında, geçen yıl, 1,6 milyon kişinin veremden yaşamını yitirdiği ve 450 binin üstünde kişinin ilaca dirençli tüberküloza yakalandığı hatırlatıldı. Açıklamada ayrıca verem vaka sayılarının, 2020'ye kadar sürekli düştüğü ancak 2021'den itibaren artışa geçtiği bilgisi verildi.

DSÖ, Kovid-19'un 2020'de dünya genelinde etki göstermesinin, tüberküloz vakalarını etkilediği ve küresel sağlık sisteminin tüm ağırlığını Kovid-19 ile mücadeleye vermesinin tüberküloz vakalarının teşhis ve tedavilerinin önüne geçtiğini duyurdu.

DSÖ Tüberküloz Birliği Başkanı Dr. Mel Spigelman, önleyici tedavi alanında ilerleme sağlanmasına rağmen dünyanın veremle mücadele hedeflerinde hâla geri kaldığını hatırlattı. Spigelman, Kovid-19 salgınının ortaya çıkmasıyla, veremle mücadelede on yıllardır varılan kazanımların heba olduğu değerlendirmesi yaptı.

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