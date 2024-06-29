DSÖ’den Filistin’de tıbbi tahliye

Kaynak: DHA
DSÖ’den Filistin’de tıbbi tahliye

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Refah sınır kapısının 7 Mayıs'ta kapatılmasından bu yana dün ilk kez 21 hastanın Gazze dışına tedavi için gönderildiğini duyurdu.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus açıklamasında, "Dün 21 hastanın Gazze dışına tahliye edilmesinden memnuniyet duyuyoruz. Bu, Refah sınır kapısının kapanmasından bu yana gerçekleşen ilk tahliye. Halen 10 binden fazla hastanın tıbbi tahliyeye ihtiyacı var. Refah ve Karem Şalom dahil olmak üzere mümkün olan tüm güzergahlar üzerinden Mısır'a, Batı Şeria'ya, Doğu Kudüs'e ve gerektiğinde diğer ülkelere tıbbi tahliyelerin kolaylaştırılması çağrısında bulunuyoruz" dedi.

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Ghebreyesus, "Tıbbi tahliyelerin sürdürülmesi ve sürecin güvenli, zamanında, şeffaf ve organize bir şekilde yürütülmesi gerektiğini vurguluyoruz. Bu hastalar acil olarak Gazze'de alamayacakları hayat kurtarıcı özel bakıma ihtiyaç duyuyor" şeklinde ifade etti.

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