DSÖ'den flaş ABD açıklaması: Çekilme kararını yeniden değerlendirmelerini umuyoruz

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhonom Ghebreyesus, ABD'nin DSÖ'den çekilme kararının yeniden değerlendirilmesini umduklarını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşu olan Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ), ABD'nin çekilmesini de öngören başkanlık kararnamesini imzaladı. Karar sonrası açıklama yapan DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhonom Ghebreyesus, kararının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "ABD'nin örgütten çekilme niyetini açıklamasından üzüntü duyuyoruz. DSÖ ve ABD, yetmiş yılı aşkın bir süredir sayısız hayat kurtarmış ve Amerikalılar ile tüm insanları sağlık tehditlerinden korumuştur. Birlikte çiçek hastalığına son verdik ve çocuk felcini ortadan kaldırmanın eşiğine getirdik. Amerikan kurumları, DSÖ üyeliğine katkıda bulunmuş ve bundan faydalanmıştır. ABD ve diğer üye devletlerin katılımıyla, DSÖ son 7 yılda hesap verebilirliğimizi, maliyet etkinliğimizi ve ülkelerdeki etkimizi dönüştürmek için tarihindeki en büyük reform setini uyguladı. Bu çalışma devam ediyor. ABD'nin yeniden değerlendirmesini umuyoruz ve ABD ile DSÖ arasındaki ortaklığı, dünya çapında milyonlarca insanın sağlığı ve refahı yararına sürdürmek için yapıcı bir diyaloğa girmeyi dört gözle bekliyoruz" dedi.

'ABD, DSÖ'NÜN KURUCU ÜYESİDİR'

Genel Direktör Ghebreyesus açıklamasında, kurumun ABD ile olan iş birliğine ve amaçlarına da dikkat çekerek, "DSÖ hastalıkların temel nedenlerini ele alarak, daha güçlü sağlık sistemleri kurarak ve hastalık salgınları da dahil olmak üzere sağlık acil durumlarını tespit ederek, önleyerek ve bunlara yanıt vererek, Amerikalılar da dahil olmak üzere dünya insanlarının sağlığını ve güvenliğini korumada önemli bir rol oynamaktadır; bu durum, çoğu zaman başkalarının gidemeyeceği tehlikeli yerlerde gerçekleşir. ABD, 1948'de DSÖ'nün kurucu üyesiydi ve o zamandan beri, Dünya Sağlık Asamblesi ve Yönetim Kurulu'ndaki aktif katılımı da dahil olmak üzere, 193 diğer Üye Devletle birlikte DSÖ'nün çalışmalarını şekillendirmeye ve yönetmeye katılmıştır" ifadelerine yer verdi.