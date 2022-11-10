DSÖ, ''Ölümler azaldı ama...'' dedi ve uyardı

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ Genel Merkezi'nde düzenlediği çevrim içi basın toplantısında Covid-19 salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu. Dünya genelinde Covid-19 nedeniyle şubatta 75 bin ölüm rapor edildiğini hatırlaan Ghebreyesus, bu rakamın geçen hafta yaklaşık yüzde 90 azalarak 9 bin 400'e gerilediğini raporladı.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Uzun bir yol kat ettik ve bu kesinlikle iyimserlik için bir neden. Ancak tüm hükümetleri, toplulukları ve bireyleri ihtiyatlı olmaya çağırmaya devam ediyoruz." diye uyarı yaptı.

DSÖ Direktörü, Ghebreyesus Covid-19'un önlenebilir ve tedavisinin mümkün olmasına rağmen haftalık ortalama 10 bin kişinin salgında hayatını kaybetmesinin çok yüksek bir rakam olduğuna vurguna dikkat çekti. Gelişmiş ve geri kalmış ülkeler arasında aşı olanların oranındaki farkın hala yüksek olduğunu ifade eden Ghebreyesus, Covid-19'un yeni varyantlarının hızla çoğalmaya devam ettiğini duyurdu