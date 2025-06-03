DSÖ'den tedirgin eden açıklama! Günde 1,6 milyon kişi hastalığa yakalanıyor

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Beslenme ve Gıda Güvenliği Departmanında görev yapan bilim insanı Simone Moraes Raszl, dünya genelinde her gün 1,6 milyon kişinin güvenli olmayan gıda nedeniyle hastalandığını bildirdi.

Raszl, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak, "7 Haziran Dünya Gıda Güvenliği Günü"ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gıda güvenliğinin bir küresel sorumluluk olduğunun altını çizen Raszl, "Dünya genelinde her gün 1,6 milyon insan güvenli olmayan gıda nedeniyle hastalanıyor. Bu hastalıklar önlenebilir ve bunları önlemek için gereken bilim halihazırda mevcut. İhtiyacımız olan şey koordineli, kanıta dayalı ve kapsayıcı eylem." dedi.

Raszl, DSÖ'nün, BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile işbirliği içinde bu çabada merkezi bir rol oynadığının da altını çizdi.

Gıda güvenliğinin yalnızca hükümetlerin veya uluslararası örgütlerin sorumluluğu olmadığına vurgu yapan Raszl, şunları söyledi: