DSÖ'den tedirgin eden Gazze açıklaması

Harris, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

İsrail tarafından bombalanan ve Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Gazze-Avrupa Hastanesi'ndeki duruma işaret eden Harris, saldırı sonrası buradaki kanser hastası çocukların tahliye edildiğini bildirdi.

Harris, "Bombalama gece boyunca devam etti ve bazı hastaların taşındığı Endonezya Hastanesi gerekli malzemelerden yoksun." değerlendirmesinde bulundu.

Yerel sağlık yetkililerine göre, gece boyunca devam eden saldırılarda Gazze'de 61 kişinin öldürüldüğünü hatırlatan Harris, "Diğer insani yardım kuruluşları gibi DSÖ'nün de artık Gazze Şeridi'ne hiçbir şey ulaştırmasına izin verilmiyor." dedi.

Harris, Gazze'de şu ana kadar yaklaşık 53 bin kişinin öldürüldüğünü vurgulayarak, şu anda acil olarak 4 bin 500'ü çocuk 10 binden fazla hastanın tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyduğunu belirtti.

ATEŞKESİ BOZAN İSRAİL ORDUSU, GAZZE'YE ŞİDDETLİ SALDIRILARI YENİDEN BAŞLATTI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 2 bin 876 Filistinli hayatını kaybetti, 7 bin 957 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 53 bin 10'a, yaralıların sayısı da 119 bin 998'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.