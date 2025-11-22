ANKARA (AA) - DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "DSP kurulduğundan bugüne Türk siyasetinde dürüstlüğün, çalışkanlığın ve devlet adamlığı tanımının örnek temsilcisi olmuştur." dedi.

Aksakal, DSP'nin kuruluşunun 40. yılı dolayısıyla TES-İŞ Sendikası Genel Merkezi'nde düzenlenen kutlama etkinliğinde, partinin 40. kuruluş yıl dönümünde yalnızca geçmişe değil bugünün sorumluluklarına ve yarının umutlarına birlikte baktıklarını söyledi.

DSP'nin kuruluşundan itibaren temiz siyaset yapmayı, vatandaşları korumayı ve Türkiye'yi çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmayı esas aldığını belirten Aksakal, şöyle konuştu:

"Bugün 40 yıl sonra geriye dönüp baktığımızda görüyoruz ki bu sözler laf olarak kalmamıştır, icraata geçmiştir. Hayat tarzımızla, yaşam biçimimizle, siyasetteki duruşumuzla, partimizin ilkelerine ve Cumhuriyet'imizin kuruluş değerlerine olan sadakatimizle, aynı inançla çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz. DSP kurulduğundan bugüne Türk siyasetinde dürüstlüğün, çalışkanlığın ve devlet adamlığı tanımının örnek temsilcisi olmuştur."

Aksakal, DSP'nin devlet yönetimini bilen, hukuka saygılı, ekonomiyi teknik kadrolarla yöneten, milli çıkarları uluslararası hukukla savunan, toplumsal barışı önceleyen bir hareket olduğunu dile getirerek, "Bugün DSP'nin 40. yılını kutluyoruz ama biliyoruz ki bu daha büyük bir yürüyüşün ilk adımıdır." diye konuştu.

Etkinlikte, partinin 40. yılına özel hazırlanan videonun gösterimi yapıldı ve müzisyen Enes Şahin sahne aldı.