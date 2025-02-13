Sır perdesi çözüldü! Kocaeli’de kaybolan işçinin cesedi ormanda bulundu

Edinilen bilgiye göre, fabrikada çalışan Murat Yüzak (49), 5 Şubat tarihinde evinden ayrıldı ancak geri dönmedi. Yüzak'a ulaşamayan ailesi, kayıp başvurusunda bulundu.

Ayrıca aile, Yüzak'ın fotoğraflarını kayıp ilanı olarak Gebze ve çevresindeki işlek noktalarda duvarlara astı.

CESEDİ ORMANLIK ALANDA BULUNDU



Yapılan incelemelerde, Yüzak'ın Gebze'deki ormanlık alanda cesedine ulaşıldı. Cesedin, bu alanda gizlenmiş şekilde bulunduğu öğrenildi. Yürütülen soruşturmada, Murat Yüzak'ın son görüştüğü kişiler incelendi.

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GÖZALTINA ALINDI

Elde edilen bulgular doğrultusunda R.G. ve M.A. isimli kişiler gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şüpheliler, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

R.G. isimli şahsın cinayeti işlediği, M.A'nın ise ona yardım ettiği ihmali üzerinde duruluyor.

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