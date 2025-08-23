Dua Lipa akımına uydu! Fiziğiyle büyüledi

45 yaşında olmasına rağmen gençlere taş çıkaran Ivana Sert, sosyal medyada aktif paylaşımlarına devam ediyor.

GÜZELLİK SIRRINI AÇIKLADI

Geçtiğimiz günlerde güzellik sırrını takipçileriyle paylaşan Ivana Sert, yüzünde dolgu olmadığını vurgulayarak, "Çok güzel kremler kullanıyorum. Kök hücre ve mezoterapi yaptırıyorum. Beslenme ve nasıl hissettiğin de çok önemli" dedi.

DUA LİPA’NIN AKIMINA UYDU

Tatilde olan Sert, dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa’nın başlattığı çift bikini akımına katıldı. Sahilde çift bikiniyle poz veren modacı, tarzıyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.