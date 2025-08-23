Dua Lipa akımına uydu! Fiziğiyle büyüledi

Moda dünyasının sevilen ismi ve televizyon sunucusu Ivana Sert, güzelliği ve fit görüntüsüyle büyüledi.

45 yaşında olmasına rağmen gençlere taş çıkaran Ivana Sert, sosyal medyada aktif paylaşımlarına devam ediyor.

4er4.webp

GÜZELLİK SIRRINI AÇIKLADI

Geçtiğimiz günlerde güzellik sırrını takipçileriyle paylaşan Ivana Sert, yüzünde dolgu olmadığını vurgulayarak, "Çok güzel kremler kullanıyorum. Kök hücre ve mezoterapi yaptırıyorum. Beslenme ve nasıl hissettiğin de çok önemli" dedi.

ok.webp

DUA LİPA’NIN AKIMINA UYDU

Tatilde olan Sert, dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa’nın başlattığı çift bikini akımına katıldı. Sahilde çift bikiniyle poz veren modacı, tarzıyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

oo.webp

u.webp

