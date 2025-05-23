Dua Lipa transfer parası istedi: Ttalep ettiği rakam dudak uçuklattı

Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan ederek 5. yıldızı takan Galatasaray'ın Yenikapı'daki şampiyonluk kutlamalarına çağırmayı planladığı isimlerden biri de Dua Lipa'ydı.

Öte yandan Dua Lipa'nın Galatasaray'dan istediği bedel sonrası dünyaca ünlü sanatçıdan vazgeçildi.

Spor Gecesi'nin haberine göre Dua Lipa, Galatasaray'dan 3.5 milyon dolar talep etti.

Galatasaray'ın Yenikapı'daki şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak isimler şöyle: Kenan Doğulu, Block3, Gökhan Kırdar, Aydilge, Emircan İğrek, Güliz Ayla, Enbe Orkestrası, Ebru Yaşar, Gripin, Atiye, Betül Demir, Coşkun Sabah, Altay.