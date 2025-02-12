Duayen gazeteci hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Duayen gazeteci hayatını kaybetti

Duayen gazeteci Hayri Hiçler hayatını kaybetti.

Gazeteci ve spor yazarı Hayri Hiçler yaşamını yitirdi. Hiçler'in vefat haberini Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) duyurdu.

CENAZE NAMAZI ZİNCİRLİKUYU CAMİİ'NDE KILINACAK

TSYD'den üyelerine gönderilen mesajda, "Üyemiz Hayri Hiçler vefat etmiştir. Merhumun cenazesi 13 Şubat Perşembe günü Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak ikindi namazından sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecektir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

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BYPASS AMELİYATI OLMUŞTU

Hayri Hiçler, 24 Ocak 2024 tarihinde bypass ameliyatı olmuş daha sonrasında yaptığı açıklamada ameliyatının iyi geçtiğini dile getirmişti.

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