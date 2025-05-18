Duayen gazeteci yaşamını yitirdi! Basın dünyası yasta

Taşdemir’in cenazesinin 19 Mayıs Pazartesi günü İstanbul’un Kartal ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRÜYORDU

Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde İstanbul Alibeyköy’deki evinde rahatsızlanan Birgül Taşdemir, evlatlığı tarafından 112 Acil Servis’e yapılan ihbarla hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde, yüksek tansiyona bağlı olarak beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Taşdemir, acil ameliyata alındı. Beyincikte meydana gelen kanama nedeniyle uzun süren bir operasyon geçiren Taşdemir, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Birgül Taşdemir’in, tedavi sürecinin sürdüğü Fatih Sultan Mehmet Hastanesi’nde yaşamını yitirdiği açıklandı. Yakınları ve basın camiası, Taşdemir’in yaşam mücadelesinden gelecek olumlu bir haberi beklerken gelen vefat haberi üzüntü yarattı.

CENAZESİ PAZARTESİ GÜNÜ KARTAL’DA DEFNEDİLECEK

Gazeteci Birgül Taşdemir’in cenazesinin, 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü İstanbul’un Kartal ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde bulunan Merkez Camii’nde, ikindi namazını takiben düzenlenecek cenaze töreniyle defnedileceği bildirildi.

BİRGÜL TAŞDEMİR KİMDİR?

Ağrı’da doğan Birgül Taşdemir, çocuk yaşta annesini kaybettikten sonra eğitim hayatını İstanbul’da sürdürdü. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Taşdemir, gazeteciliğe Akşam, Dünya, Hürriyet ve Tercüman gibi çeşitli medya kuruluşlarında muhabir ve editör olarak başladı. Meslek hayatı boyunca farklı alanlarda birçok habere imza attı.

Gazeteciliğin yanı sıra kendi ajansını da kuran Taşdemir, kanserle mücadele ettiği dönemi de atlatmıştı. Meslek hayatının dışında sokak hayvanlarına duyduğu sevgiyle tanınan Taşdemir, bu yönüyle çevresinde takdir topluyordu.