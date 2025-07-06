Duayen gazeteciden sevenlerini üzen haber...

Duayen gazeteci Hikmet Çetinkaya entübe edildi.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Çetinkaya'nın durumu sevenlerini üzdü.

Bir süredir sağlık sorunları yaşadığı ifade edilen Çetinkaya'nın entübe edildiği belirtildi.

50 yılı aşkın süredir mesleki hayatını sürdüren Çetinkaya, Cumhuriyet gazetesinde uzun yıllar çalıştı.

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GAZETECİ HİKMET ÇETİNKAYA KİMDİR?

Çetinkaya, 1942'de Balıkesir'in Edremit ilçesinde doğdu. Lise öğrenimini Manisa Erkek Lisesi'nde tamamladıktan sonra Cumhuriyet gazetesinde muhabirliğe başladı.

1966-1980 yıllarında Türkiye'nin dört bir yanında söyleşiler yaptı. 1968, 1970 ve 1971 yıllarında İzmir Gazeteciler Cemiyeti Hasan Tahsin Ödülü'ne, 1975’te Türk Dil Kurumu Basın Ödülü'ne değer görüldü. Bir süre Cumhuriyet gazetesinin İzmir temsilciliğini yaptı.

1986’da düzenli köşe yazıları yazmaya başladı. Çok sayıda kitabı yayımlandı. Çetinkaya, 2014'te Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından 50 yıldan uzun süredir gazeteciliği sürdürenlere verilen Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü'ne değer görüldü.