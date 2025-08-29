Duayen isim hayatını kaybetti! Medya dünyasının acı kaybı

Türk basınında sahaya inen ilk kadın futbol muhabiri Gül Sökmen’den acı haber geldi. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyesi, Sürekli Basın Kartı sahibi Gül Sökmen, 28 Ağustos Perşembe günü yaşamını yitirdi.

Sökmen’in cenazesi 29 Ağustos 2025 Cuma günü İkindi namazından sonra Kadıköy Gözcü Baba Camisi’nden alınarak Merdivenköy Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Gül Sökmen’in vefatından sonra başsağlığı mesajı yayınladı,

Paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verildi,

“Üyemiz Gül Sökmen’in vefatını üzüntüyle öğrendik. Gazetecilik mesleğine uzun yıllar başarıyla hizmet eden Gül Sökmen’in ailesinin, yakınlarının ve basın topluluğumuzun acısını paylaşıyor, başsağlığı ve sabır diliyoruz.”

GÜL SÖKMEN KİMDİR?

1949 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü’nden mezun oldu. Mesleğe 1974 yılında Dünya Gazetesi’nde başladı.

Türk Spor Ajansı, Milliyet Gazetesi (Tele Magazin ve Hey Dergileri), Güneş Gazetesi, İnterpress Hello Dergisi, Show Basın Grubu, Telestar Dergisi ve Gazete Kadıköy’de görev yaptı. Almanca biliyordu. Sürekli Basın Kartı taşıyordu.