Duayen sanatçı son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden tiyatro ve sinema sanatçısı Anta Toros'un cenazesi, Şişli Ermeni Mezarlığı'na defnedildi.

Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen anma töreninden sonra sanatçının cenazesi alkışlarla uğurlanarak, Üç Horan Kilisesi'ne getirildi.

Ailesinin taziyeleri kabul ettiği törende, Toros'un sanatçı dostları ve sevenleri hazır bulundu.

Toros'un cenazesi, daha sonra Şişli Ermeni Mezarlığı'nda 2010'da vefat eden eşi Misak Toros’un yanında toprağa verildi.

ANTA TOROS KİMDİR?

Türk tiyatro ve dizi oyuncusu Anta Toros (asıl adı Antaram Torosyan), 12 Ocak 1948’de İstanbul’da doğdu. 1965'te amatör tiyatroya adım atan sanatçı, Dostlar Tiyatrosu'nda eğitim aldıktan sonra, 1971'de Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatrosu 'nda profesyonel sanat hayatına başladı. Ali Poyrazoğlu ve Nisa Serezli - Tolga Aşkıner Tiyatrosu gibi topluluklarda bulunan Toros, Amerika'da da tiyatro üzerine çalışmalar yaptı.[3] Üç ay Vera Vlasova, bir yıl da Actors Btudya üyelerinden Mitehel Mestor ile çalıştı. 2010 yılında ölen, yine kendisi gibi tiyatro sanatçısı ve yönetmeni olan Misak Toros ile evli idi ve bu evlilikten İrna Büyüksakayan adında bir kız çocuğu bulunmaktadır.

