Duayen sanayici Asım Kibar yaşamını yitirdi

Asım Kibar, kurucusu olduğu Kibar Holding ile alüminyum, otomotiv, gıda, gayrimenkul ve enerji gibi birçok sektörde yatırımlara imza attı.

Kibar, sanayinin yanı sıra sağlık ve eğitim alanında çok sayıda sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi.

PAZAR GÜNÜ SON YOLCULUĞUNA UĞURULANACAK

"Güven En Değerli Servet" adlı otobiyografik eseri de bulunan Kibar'ın cenazesi, yarın Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilecek.

ASIM KİBAR KİMDİR

1933 yılında Kayseri’de dünyaya gelen Asım Kibar, iş hayatına 1951 yılında manifatura ticareti ile adım attı. Ticaret alanında edindiği tecrübelerle sanayi sektörüne yönelen Kibar, 1964-1970 yılları arasında Orta Anadolu Mensucat Fabrikası’nda önemli görevlerde bulundu. Bu dönemde Yönetim Kurulu Üyeliği, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini üstlendi.

KİBAR HOLDİNG’İN TEMELLERİ

1970 yılında demir ticaretine başlayan Asım Kibar, İstanbul’da aile şirketini kurarak sanayide daha büyük bir yapı inşa etti. Kurduğu şirket zamanla büyüyerek Kibar Holding çatısı altında toplandı. Bugün 24 şirketi bünyesinde barındıran Kibar Holding, Türkiye'nin önde gelen sanayi gruplarından biri haline geldi. Asım Kibar, bu holdingin kurucusu ve uzun yıllar Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı.

ÇOK SAYIDA ÖDÜLLE ONURLANDIRILDI

Asım Kibar, sanayiye ve iş dünyasına yaptığı katkılar nedeniyle çeşitli ödüllerle takdir edildi. 1997 yılında Siyaset Dergisi tarafından “Yılın İşadamı” seçildi. 1998’de Milli Prodüktivite Merkezi tarafından aynı unvanla onurlandırıldı. Aynı yıl Kayseri Sanayi Odası tarafından “Özel Ödül”e layık görüldü. 1999 yılında ise Rotary Club Kocaeli ile Nokta Dergisi tarafından yeniden “Yılın İşadamı” ödülüne değer bulundu.

ULUSLARARASI TAKDİR VE SOSYAL SORUMLULUK ÇALIŞMALARI

2002 yılında İtalya Cumhurbaşkanlığı tarafından kendisine “Commandatore Liyakat Nişanı” takdim edildi. 2016 yılında ise Capital ve Ekonomist dergileri tarafından “Türk İş Dünyası Onur Ödülü”ne layık görüldü. Asım Kibar ayrıca, gençlerin gelişimine destek olmayı amaçlayan Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın kurucu üyeleri arasında yer aldı.

ONURSAL BAŞKANLIK GÖREVİYLE DEVAM ETTİ

2014 yılından itibaren aktif görevinden ayrılan Asım Kibar, Kibar Topluluğu’ndaki çalışmalarını Kibar Holding’in Kurucusu ve Onursal Başkanı unvanıyla sürdürdü. Türk sanayisinin gelişiminde önemli katkılar sağlayan Kibar, hem iş dünyasında hem de toplumsal alanda iz bırakan isimlerden biri oldu.