Duayenler Müge Anlı ile Güven Bana’da şaşırttı! Ahmet Çakar ve Ertem Şener futbol sorusunda çuvalladı

ATV’nin sevilen yarışma programı “Müge Anlı ile Güven Bana”nın bu haftaki bölümünde unutulmaz anlar yaşandı. Konuklar Ahmet Çakar ve Ertem Şener, futbol sorusunda zorlanarak şaşkınlık yarattı.

ATV’nin yeni yarışma formatı Güven Bana, kazanmanın yanı sıra güvenin önemini vurgulayarak izleyicileri büyülemeye devam ediyor.

Müge Anlı’nın sunumuyla ekrana gelen bu haftaki bölümde, spor dünyasının tanınmış isimleri Ahmet Çakar ve Ertem Şener konuk oldu.

Futbol camiasının duayenleri, Güven Bana’ya iddialı başlasa da karşılarına çıkan futbol sorusuyla zor anlar yaşadı. Çakar ve Şener’in bu anları geceye renk katarak gülümseten görüntüler ortaya çıkardı.

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ATV’nin yeni yarışması Güven Bana, 4. bölümüyle yine seyircisini ekran başına kilitledi. Müge Anlı’nın sunumuyla büyük ilgi toplayan programda bu hafta Ahmet Çakar ve Ertem Şener yer aldı.

İki usta isim, Cağaloğlu Anadolu Lisesi’nin spor salonu için tüm bilgi birikimlerini ortaya koydu.

Ahmet Çakar ve Ertem Şener, yarışmanın başında karşılarına çıkan futbol sorusunda iddialı konuşsalar da soruda zorlandı.

Usta yorumcu Ahmet Çakar, “Bu soruya doğru cevap veremezsek burada ne işimiz var?” diyerek iddiasını ortaya koydu, ancak gecenin ilerleyen dakikalarında eğlenceli anlar yaşandı.

ATV’nin ilk bölümünden beri beğeniyle izlenen yarışma programlarından Müge Anlı ile ‘Güven Bana’, yine izleyicileri ekrana bağladı.

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Müge Anlı’nın başarılı sunumuyla yayınlanan yarışmaya bu hafta Ahmet Çakar ve Ertem Şener konuk oldu.

Yarışmada 15 bin TL’lik soruda iki ünlü isim yanıldı.

Ertem Şener ve Ahmet Çakar’ın karşısına 15 bin TL’lik soruda, “1959’dan bugüne Süper Lig tarihindeki şampiyonlar listesinde, üç farklı sezonda art arda şampiyon olan üç takımı gösteren hangi sıralama yoktur?” sorusu çıktı.

Ertem Şener, önce doğru şıkları seçse de son kararları ‘Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş’ oldu.

Ertem Şener, ‘yüzde yüz doğru’ dediği soruda beklenmedik bir cevapla karşılaştı.

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Ahmet Çakar ve Ertem Şener, futbol sorusunda takılıp kaldı!

Ahmet Çakar ve Ertem Şener, Güven Bana’da doğru şıkkı seçseler de sıralamayı yanlış bilmeleri nedeniyle soruya yanlış cevap verdiler.

Ertem Şener, verdikleri cevabın yanlış olduğunu öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı. Emin oldukları soruda yanılan Çakar ise sorudan önceki iddialı sözleriyle hayal kırıklığına uğradı.

Üç farklı sezonda art arda şampiyon olan üç takım Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş’tır.

İşte Güven Bana’da gece boyunca yaşanan eğlenceli görüntüler…