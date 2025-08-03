Dubai Bling’in milyoner yıldızı Farhana Bodi Bodrum’u fethetti: 15 gün tatil, 3 farklı otel, özel villa!

Düzenleme: Kaynak: Sabah Gazetesi

Dubai Bling yıldızı Farhana Bodi, yaz tatili için yine Türkiye’yi seçti. Oğluyla Bodrum’da 15 gün geçiren ünlü isim, her gün farklı mekanlarda, şık kombinlerle adeta podyumdaydı. “Bodrum’da her gece bir başyapıt” diyen Bodi, Türkiye’nin misafirperverliğine ve eşsiz doğasına hayranlığını dile getirdi.

Dünyanın gözü Türkiye’nin gözde tatil beldelerinde! Her yaz olduğu gibi bu yaz da Bodrum, Çeşme ve Marmaris ünlü iş insanlarını ve yıldızları ağırlıyor.

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Bodrum’un son konuğu ise Dubai’nin milyoner yıldızı Farhana Bodi oldu.

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Günaydın’dan Merve Yurtyapan’ın haberine göre ,Dubai’nin lüks yaşamını sergileyen ve dünyada ilgiyle izlenen Dubai Bling dizisinin yıldızı Farhana Bodi, tatil için Türkiye’yi tercih etti.

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Ocak’ta rol arkadaşlarıyla İstanbul’a gelip misafirperverlikten etkilenen Bodi, yaz tatilini Bodrum’da geçirdi.

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Görkemli yaşamıyla bilinen ve lüks tatil beldelerinde boy gösteren Bodi, oğluyla Bodrum’da 2 hafta tatil yaptı.

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Tatil için kapsamlı hazırlık yapan ve yüzden fazla elbise getiren Bodi, şık kıyafetleriyle plajlarda adeta defile sundu. Her gün mekana uygun kombinler seçti.

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“Bodrum’un büyüsünü gün batımlarında yansıtan kostümler giyiyorum” diyen Bodi, şıklığıyla göz kamaştırdı.

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15 günlük tatilde popüler mekanları keşfeden Bodi, “Plajlar, öğle yemekleri, yat turları ve gün batımı partileri için ideal bir yer. Bodrum’da gün batımları bambaşka. Her gece bir başyapıt” diyerek hayranlığını ifade etti.

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“Tüm yazın en huzurlu kaçışıydı. Bu tatil benim için tam bir deneyim. Sessizliğin dalgalarla konuştuğu, lüksün fısıldadığı yer. Oğlum da keyifle vakit geçirdi” diyerek unutulmaz anılar biriktirdiğini belirtti.

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Farhana Bodi, tatil boyunca 3 farklı otelde kaldı. Geceliği ortalama 5 bin Euro olan özel villalarda konaklayan yıldız, her gün farklı yerleri gezdi ve herkese Bodrum’u önerdiğini söyledi.

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Bodi, “Rüya gibi bir tatil geçirdik. Evimizde gibi hissettiren bir misafirperverlik yaşadık” dedi.

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FARHANA BODİ KİMDİR?

Farhana Bodi, 4 Ocak 1986 doğumlu, Hindistan asıllı, Güney Afrika’da yetişmiş ve Dubai’de yaşayan bir sosyal medya fenomeni, iş kadını, model ve blog yazarıdır.

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Netflix’in popüler reality şovu Dubai Bling ile dünya çapında tanınmıştır. I Woman of the World adlı yaşam tarzı blogunun ve markasının kurucusudur; bu platform, kadınları güçlendirmeyi ve markalarla müşterileri lüks yaşam tarzı etkinlikleriyle buluşturmayı amaçlıyor.

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Kökeni ve Erken Yaşamı: Hindistan’ın Gujarat bölgesinde doğan Bodi, Müslüman bir ailede büyüdü ve ekonomik nedenlerle ailesiyle Güney Afrika’ya taşındı. 17 yaşında Güney Afrika’da makyaj okuluna gitti ve 19 yaşında makyaj sanatçısı ile model olarak kariyerine başladı.

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2010 yılında modellik kariyerine adım atan Bodi, sosyal medyayı etkin kullanarak 3 milyona yakın Instagram takipçisine ulaştı (@farhanabodi).

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2011’de MTV’nin Paris Hilton’s Dubai BFF programında yer aldı ve beş bölümde göründükten sonra elendi. 2020’de Londra Moda Haftası’nda Atelier Zuhra için podyuma çıktı ve 2022’de Cannes Film Festivali kırmızı halısında boy gösterdi.

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2022’de Netflix’in Dubai Bling şovunda yer alarak Dubai’nin lüks yaşam tarzını sergiledi. Şovda, milyoner yaşam tarzı, moda tutkusu ve diğer oyuncularla yaşadığı dramatik anlarla dikkat çekti.

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Bodi’nin kurduğu “I Woman of the World” platformu, kadınların girişimlerini desteklemeyi ve lüks etkinlikler aracılığıyla markaları tanıtmaya odaklanıyor. Moda, güzellik ve yaşam tarzı içeriklerine yer veriyor.

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Bodi, Kanadalı iş insanı Heroies Havewalla ile evliydi ve 2016’da doğan oğulları Aydin ile boşandıktan sonra tek ebeveyn olarak yaşamını sürdürüyor. Oğlu Aydin de sosyal medyada çocuk model olarak biliniyor.

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İngilizce, Hintçe, Gujarati ve Arapça konuşabilen Bodi, Hint kökenlerini ve Dubai’nin global yaşam tarzını harmanlayarak kendine özgü bir kimlik oluşturdu.

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Moda dünyasında Chanel ile çalışma hayali olduğunu belirtmiş ve lüks markalarla iş birlikleriyle tanınıyor.

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