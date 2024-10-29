Dubai çikolatasının yaratıcısından Türkiye itirafı geldi

Tüm dünyada Dubai çikolatası çılgınlığı devam ediyor. Dubai çikolatası yaratıcısı Sarah Hamouda, bir röportajında çikolatalarını yaratırken Türk mutfağının en sevilen tatlılarından biri olan baklavadan esinlendiğini itiraf etti.

Dubai'nin fıstıklı künefe çikolatası tüm dünyada trend olmuş durumda. Dubai çikolatasının, antep fıstığı ezmesi ve künefe dolgulu sütlü çikolata tarifi Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) butik bir çikolata mağazasına ait.

9 yıldır Dubai'de yaşayan Mısır kökenli İngiliz Sarah Hamouda, hamileliği sırasında çikolata aşermesi üzerine aradığı tadı hiçbir çikolatada bulamayınca kendi tarifini geliştirdi.

CNN’e verdiği röportajda, başlangıçta eşiyle birlikte evde yaptıkları çikolataları artık 10 kişilik bir ekiple kiraladıkları bir mutfakta ürettiklerini belirten Hamouda, Dubai çikolatasını tadan muhabirin tadı baklavaya benzetmesi üzerine “Baklavadan esinlendim” yanıtını verdi.

NTV'nin aktardığına göre Hamouda, bunun daha önce hiç "küresel bir trend haline geleceğine inanmadığını" da belirtti.