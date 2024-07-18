Dubai emirinin kızı kocasını sosyal medyadan 3 kere ‘Boş ol’ diyerek boşadı

Dubai Emirinin kızı Şeyha Mahra bin Muhammed bin Raşid el Mektum çok konuşulacak bir hamleye imza attı. Şeyha, kocasını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla boşadı. Prenses Şeyha, paylaşımda 3 defa ‘Boş ol’ dedi.

Prenses Şeyha İngilizce paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili kocam. Sen başka arkadaşlarla meşgulken, ben de boşandığımızı ilan ediyorum. Seni boşuyorum, seni boşuyorum, seni boşuyorum.

Kendine dikkat et

Eski karın.”

Prenses Şeyha’nın yaptığı paylaşım kısa sürede sosyal meydanın en çok konuşulan konularından biri oldu.

NEDEN 3 DEFA “BOŞ OL” DEDİ?

Dubai Emirinin kızı Şeyha’nın yaptığı paylaşımda neden 3 defa ‘Boş ol’ dediği merak konusu oldu. Bu durum aslında “Talakı selase” olarak bilinen bir boşanma yöntemi. Bu yöntem aslında erkekler için geçerli olan bir yöntemdir. Söz konusu yönteme göre erkeğin karısına 3 kere ‘Boş ol’ demesi yeterlidir. Ancak barışma durumunda yeniden evlenmeleri için kadının öncesinde başka bir erkekle en az 1 gün evli olması gerekiyor. Bu yönteme ‘Hülle’ deniyor.