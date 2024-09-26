Dubai merkezli kripto para borsası DarkEx, Türkiye’ye açılacak

Türkiye’de uzun süredir beklenen ve kamuoyunda kripto yasası olarak bilinen Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemesini takip eden ilke kararlarla Türkiye’deki kripto ekosisteminin manzarası değişmeye başladı. Netleşen regülatif ortam, halihazırda kripto için bölgesinin lideri konumundaki Türkiye’yi kritik bir pazar haline getirdi. Blokzinciri ve kripto altyapısı odağındaki, Türk kuruculu lider şirket United Chain Tech'in yabancı yatırımcılar ortaklığıyla Nisan 2024’te hayata geçirdiği DarkEx, Türkiye pazarının yeni oyuncuları arasına katılma planlarını paylaşan son küresel kripto para borsası oldu.

Güney Asya, Latin Amerika, MENA’da 250 kişilik ekip

Likidite olarak en büyük küresel kripto borsasını aşan bir finansal ürün ve hizmet setine sahip olan küresel blokzinciri altyapısı şirketi United Chain Tech tarafından yabancı yatırım fonlarının ortaklığıyla kurulan DarkEx’in kurucu ortakları da Türk girişimcilerden oluşuyor. Murat Tuğberk Sancaklı'nın CEO'luk görevini üstlendiği şirkette Eray Gündoğan COO, Yılmaz Çağrı İşbuğa ise CTO görevlerini yürütüyor. CFO koltuğunda ise Birol Balık oturuyor.

Misyonlarının bir kripto borsası olmanın ötesine geçtiğini belirten DarkEx COO’su Eray Gündoğan, “Yatırımcıların yolculuklarının her aşamasında güç veren, güvenli, kullanıcı dostu bir ekosistem oluşturmaya odaklandık. Hem yeni başlayan hem de deneyimli yatırımcıların ihtiyaç duydukları araçları, eğitsel içerikleri ve desteği sağlamayı hedefliyoruz. Öte yandan, güvenliği her şeyin merkezine koyuyoruz.

Bugün Güney Asya, Latin Amerika, Bağımsız Devletler Topluluğu (CIS) ve MENA ekipleriyle 250 kişilik bir kadroya sahip olan DarkEx’in tüm çalışanları, kullanıcı deneyimini önceliyor. Gürcistan ve Arnavutluktaki ofislerimizde görev alan 100’ü aşkın DarkEx çalışanının yanı sıra Avrupa ofislerimizde de faaliyet gösteriyoruz. Yakında, tüm ekipleri merkezimiz olan Dubai’ye taşıyacağız ve küresel hizmetlerimizi Dubai’den yöneteceğiz” dedi.

En iyi hizmet için küresel partnerlerle işbirliği yapıyor

DarkEx'in kriptoda endüstri standardına dönüşmüş güvenlik uygulamalarına, uyumluluk gerekliliklerine ve regülatif yükümlülüklere bağlı kalmaya kararlı olduğunu vurgulayan Eray Gündoğan, “Çeşitli blokzinciri projelerinin ve finansal altyapıların geliştirilmesinde önemli roller üstlenmiş kurucuların vizyonuyla hayata geçen DarkEx, sektöre iddialı bir giriş yaptı. Darkex, güvenli, verimli ve kullanıcı dostu kripto borsalarına olan talebin zirveye ulaştığı bir dönemde piyasaya giriyor. Bu kapsamda United Chain Tech'in küresel ayak izini kullanarak uluslararası kripto ve blokzinciri devleriyle ortaklıklar açıklıyoruz. Örneğin kimlik doğrulama hizmeti ve KYC süreçleri için 2023 G2 lideri seçilen Sumsub'la ortaklık kurduk. Kullanıcılarımızın alım satım deneyimini iyileştirmek için MoonPay ve Alchemy Pay'in benzersiz ödeme altyapılarını sistemimize entegre ettik. ChainUP gibi paydaş şirketlerle genişleyen küresel işbirliklerimiz, ilerleyen süreçte de artarak devam edecek. Ayrıca DarkEx, regülasyonların izin verdiği ölçüde, faaliyet gösterdiği pazarlarda yalnızca bireysel yatırımcılara değil, kurumsal yatırımcılara da yatırım ve saklama hizmetleri sunacak” ifadelerini kullandı.

Kripto yasasına uyum için gerekli adımları atıyor

DarkEx'in spot ticaret, vadeli işlemler, marj ticareti, stake hizmeti, kripto krediler ve merkeziyetsiz finans uygulamaları dahil olmak üzere, blokzinciri ve kripto odaklı tüm hizmetlere tek platformdan erişim olanağı sunacağını belirten DarkEx COO'su Eray Gündoğan, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Küresel standartlarda güvenlik prosedürleri benimseyen, biyometrik verilerle çalışan bir güvenli mod içeren, DarkEx Academy ile kullanıcıları blokzinciri ve kripto kültürü hakkında bilgilendiren, alım satım deneyimine yeni bir standart getiren ve birden fazla itibari para birimi desteğiyle küresel kripto topluluğuna hitap eden DarkEx olarak Türkiye'de de kripto varlık hizmet sağlayıcı olarak faaliyet gösterebilmek için gerekli adımları atıyoruz. Bu adımlara ilişkin ayrıntıları ilerleyen dönemde paylaşacağız. Güncel verilere göre 5 kişiden yaklaşık üçünün kripto para birimi tuttuğu Türkiye'de kısa sürede topluluk odaklı etkinliklerle güçlü bir pazar payı elde edeceğimize inancımız tam. "İster küçük bir portföy yönetin, ister kurumsal düzeyde işlem yapıyor olun, kullanıcılarını güçlendiren bir platform inşa etmeye kararlıyız" diye ekledi Gündoğan. "Amacımız, sürekli gelişen kripto piyasasının ihtiyaçlarına uyum sağlayan, güvenli, güvenilir ve zengin özelliklere sahip bir platform sunmaktır. Darkex, dünya çapında tam anlamıyla benimsenmeye hazırdır."