Duble yol savaş alanına döndü: 1 ölü, 3 yaralı

Adapazarı-Korucuk yolu Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı üzerindeki Karakamış mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Adapazarı yönünde ilerleyen Emircan Doğukan Bıyık (21) yönetimindeki 54 ZZ 412 plakalı Hyundai marka otomobil, kontrolden çıkarak karşı şeride geçti ve Korucuk yönüne seyreden T.B. kontrolündeki 54 TK 149 plakalı Hyundai marka otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle kazaya, F.T. idaresindeki 54 AIB 316 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ve D.K. kontrolündeki 54 EG 970 plakalı araç da karıştı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Emircan Doğukan Bıyık’ın hayatını kaybettiği belirlendi. T.B., F.T. ve S.T. isimli 3 yaralı ise hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.