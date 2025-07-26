Duble yolda feci kaza: Yolun karşısına geçerken canından oldu

Kaynak: İHA
Duble yolda feci kaza: Yolun karşısına geçerken canından oldu

Sakarya'nın Karasu ilçesi D-010 karayolunda yolun karşısına geçmek isteyen 68 yaşındaki kadın, otomobilin çarpması neticesinde hayatını kaybetti.


Kaza, Karasu-Kocaali D-010 karayolu Karasu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karasu istikametine doğru seyir halinde olan Z.Ç. kontrolündeki 34 CLR 137 plakalı Peugeot marka otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Gülenaz Hazar (68) isimli kadına çarptı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Hazar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından talihsiz kadının cansız bedeni Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Konu ile alakalı inceleme başlatıldı.

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