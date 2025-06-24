Duble yolda iki otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Düzenleme: Kaynak: İHA
Duble yolda iki otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde duble yolda iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır toplam 5 kişi yaralandı.

Kaza, Adapazarı-Korucuk yolu Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 34 GVF 856 plakalı otomobil ile 54 ZK 779 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince yapılan çalışma neticesinde sıkıştıkları yerden kurtarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Duble yolda iki otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Duble yolda iki otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Duble yolda iki otomobil çarpıştı: Yaralılar var

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