28 Ekim 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray'ın yıldızı Katar'a gitmek isityor

Galatasaray'ın yıldızı Katar'a gitmek isityor

Galatasaray'ın Fransız beki Leo Dubois, Milli Takım'la Katar'daki Dünya Kupası'na çağırılma hedefini sürdürdüğünü söyledi.

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 00:13
Takip Et

Dubois'ten flaş açıklama: Katar kadrosuna girmeyi bekliyorum

Galatasaray'ın yıldızı Katar'a gitmek isityor
+
Aa
-

L'Equipe'e konuşan Dubois yaptığı açıklamada çalışmalarını Katar'a gidecek gibi sürdürdüğünü belirterek, "Orada olmayı ben de istiyorum. Mantık olarak bakarsam orada olabileceğimi biliyorum. İki uluslararası turnuvada da deneyimim var." ifadelerini kullandı.

Takım kadrosunun açıklanacak 9 Kasım tarihini iple çektiğini belirten Dubois, "O gün ben de televizyon karşısında olacağım. Tamamen performansıma odaklanmış durumdayım. Yeniden Milli formayı giyebilmek için her gün sakince çalışmalarımı sürdürüyorum" diye konuştu.

Daha önce Fransa formasını 13 kez giyen Dubois, bu maçlarda 2 asist kaydetmişti.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bu güne kadar yapılan en iyi Türk dizileri listesinde birinci belli oldu. Efsane yapımlar sıralamaya bile giremedi
1
﻿Bu güne kadar yapılan en iyi Türk dizileri listesinde birinci belli oldu. Efsane yapımlar sıralamaya bile giremedi
﻿Bu güne kadar yapılan en iyi Türk dizileri listesinde birinci belli oldu. Efsane yapımlar sıralamaya bile giremedi
﻿Tekne ve karavandan sonra A101 otomobil satacak
2
﻿Tekne ve karavandan sonra A101 otomobil satacak
﻿Tekne ve karavandan sonra A101 otomobil satacak
﻿Ersan Şen ve Aytunç Erkin arasında sert ‘ekonomi' tartışması
3
﻿Ersan Şen ve Aytunç Erkin arasında sert ‘ekonomi' tartışması
﻿Ersan Şen ve Aytunç Erkin arasında sert ‘ekonomi' tartışması
﻿Saray'da alarm zilleri son ses çalıyor. Herkes bu 2 partinin oy oranını konuşuyor
4
﻿Saray'da alarm zilleri son ses çalıyor. Herkes bu 2 partinin oy oranını konuşuyor
﻿Saray'da alarm zilleri son ses çalıyor. Herkes bu 2 partinin oy oranını konuşuyor
﻿Cadılar bayramında giydiği kıyafetle nefesleri kesti. Dünyanın en çekici kadını seçilmişti
5
﻿Cadılar bayramında giydiği kıyafetle nefesleri kesti. Dünyanın en çekici kadını seçilmişti
﻿Cadılar bayramında giydiği kıyafetle nefesleri kesti. Dünyanın en çekici kadını seçilmişti
﻿İşçilere rekor zam. En düşük maaş 10 bin 300 lira. Yemek parası 75 TL
6
﻿İşçilere rekor zam. En düşük maaş 10 bin 300 lira. Yemek parası 75 TL
﻿İşçilere rekor zam. En düşük maaş 10 bin 300 lira. Yemek parası 75 TL
﻿Kadıköy'de Fenerbahçe'ye sakatlık şoku!
7
﻿Kadıköy'de Fenerbahçe'ye sakatlık şoku!
﻿Kadıköy'de Fenerbahçe'ye sakatlık şoku!
﻿İngiltere'de okullarda eğitim 4 güne düşüyor
﻿İngiltere'de okullarda eğitim 4 güne düşüyor
﻿İngiltere'de okullarda eğitim 4 güne düşüyor
﻿Trabzonspor gruptan nasıl çıkar?
﻿Trabzonspor gruptan nasıl çıkar?
﻿Trabzonspor gruptan nasıl çıkar?
﻿Sivasspor 3 attı UEFA'da turladı
﻿Sivasspor 3 attı UEFA'da turladı
﻿Sivasspor 3 attı UEFA'da turladı
﻿Covid-19 pandemisi tüberküloz ölümlerini arttırdı
﻿Covid-19 pandemisi tüberküloz ölümlerini arttırdı
﻿Covid-19 pandemisi tüberküloz ölümlerini arttırdı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.