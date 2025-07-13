Dubrovnik Zirvesi'nden Ukrayna'nın NATO ve AB üyeliğine tam destek mesajı

12 Temmuz 2025 Cuma günü Hırvatistan'ın Dubrovnik şehrinde gerçekleşen ikinci Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Dışişleri Bakanları toplantısında, bölge ülkeleri Ukrayna'nın NATO ve Avrupa Birliği üyeliğine güçlü desteklerini bir kez daha dile getirdi. Ortak bir bildiri yayımlayan bakanlar, Rusya'nın geniş çaplı işgaline karşı Ukrayna'ya verdikleri desteği yineledi.

Toplantıya Ukrayna, Hırvatistan, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Yunanistan, Kosova, Moldova, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan, Slovenya, Türkiye ve Karadağ'dan temsilciler katıldı. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, katılımcı ülkelerin Ukrayna'nın tam Avro-Atlantik entegrasyonu yolunu desteklediği ve nihai NATO üyeliğinin de buna dahil olduğu belirtildi.

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NATO ÜYELİĞİ VE GÜVENLİK MİMARİSİNDE YENİ DÖNEM

Bakanlar, tüm üye ülkeler anlaşır ve belirli koşullar yerine getirilirse Ukrayna'ya NATO'ya katılma davetinin memnuniyetle karşılanacağını ifade etti. Bildiride, "NATO üyeliği Ukrayna için en uygun maliyetli güvenlik seçeneği olmaya devam ediyor. Ne Rusya ne de NATO üyesi olmayan başka bir devletin İttifak'ın genişlemesini veto etme hakkı yoktur. Ukrayna'nın kendi güvenlik düzenlemelerini seçme ve dış müdahaleden bağımsız olarak kendi geleceğine karar verme hakkını tamamen destekliyoruz" denildi. Bu güçlü duruş, Ukrayna'nın egemenliğini ve kendi kaderini tayin hakkını vurguluyor.

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HİBRİT TEHDİTLERE KARŞI İŞBİRLİĞİ VE RUSYA'YA YÖNELİK ÇAĞRILAR

Toplantıda bakanlar, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik topyekûn savaşını kınadı ve hibrit tehditler, yabancı müdahale ve manipülasyon, dezenformasyon kampanyaları ve kötü niyetli siber saldırılarla mücadele etmek için işbirliğini artırma konusunda anlaştı. Ukrayna'nın küresel bir gıda tedarikçisi olarak kritik rolü de kabul edildi. Bakanlar, "Ukrayna tarım ürünleri, güvenli ve engelsiz ticari seyrüsefer ve Karadeniz ile Azak Denizi limanlarına erişim yoluyla küresel pazarlara özgürce ve güvenli bir şekilde ulaştırılmalıdır" çağrısında bulundu.

Ayrıca, 2022 senesinden bu yana Rus işgali altında bulunan Zaporijya Nükleer Santrali'nin tam Ukrayna kontrolüne iade edilmesi ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetiminde güvenli bir şekilde işletilmesi talep edildi. Bildiride, Rusya'nın savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve uluslararası hukuk ihlalleri nedeniyle sorumlu tutulması gerektiği de belirtildi. Ülkeler, Ukrayna'ya karşı Saldırı Suçu için Özel Mahkeme kurulmasını desteklediklerini ve Ukrayna ile Avrupa Konseyi arasında ilgili anlaşmanın imzalanmasını takdirle karşıladıklarını açıkladı. Bakanlar, Rusya üzerindeki baskının artırılması ve Ukrayna'ya yardım çabalarının sürdürülmesi çağrısında bulunarak, barışın adil, kalıcı ve kapsamlı olması gerektiğini vurguladı.

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ZİRVE FORMATININ KÖKENİ VE ÖNCEKİ TOPLANTILAR

Bu zirve formatı, daha güçlü ve güvenli bir Avrupa inşa etmek amacıyla Ukrayna tarafından 2023 senesinde önerildi. Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrii Sybiha, hedefin bölgesel birliği güçlendirmek ve Avrupa entegrasyonunu birlikte ilerletmek olduğunu belirtti.

Dubrovnik'teki zirve, 11 Haziran 2025'te dördüncü kez Odesa, Ukrayna'da düzenlenen Ukrayna-Güneydoğu Avrupa zirvesini takip ediyor. Bu zirve, Ukrayna'yı desteklemek ve Rus saldırganlığının sonuçlarına ortaklaşa karşı koymak için 2023 senesinde başlatıldı ve daha önce Yunanistan, Arnavutluk ve Hırvatistan ev sahipliği yaptı.

Odesa'daki zirvede Başkan Volodimir Zelenski, Avrupalı ortaklara Ukrayna'ya savunma desteğini sürdürme, hibrit tehditlere karşı birlik ve direnci koruma, siber savunmayı güçlendirme ve altyapı alanında işbirliğini geliştirme çağrısında bulunmuştu. Odesa zirvesine katılanlar da Ukrayna'nın tam Avro-Atlantik entegrasyonu yolunda, NATO üyeliği de dahil olmak üzere desteklerini yinelemiş ve uluslararası toplumu Rusya Federasyonu'na yönelik yaptırımları artırmaya çağırmıştı.

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VUCİC DEKLARASYONU İMZALAMADI

Öte yandan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in Odesa zirvesi deklarasyonunu imzalamaması dikkat çekti. Vucic, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna-Güneydoğu Avrupa zirve deklarasyonunu imzalamayan tek kişi olmakla övünerek, bu hareketle "Rusya'ya ihanet etmediğini" ifade etti. Sırbistan'ın uluslararası kamu hukuku çıkarlarını savunduğunu ve her zaman kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini ekledi. Bu durum, bölgedeki bazı ülkeler arasındaki farklılaşmış yaklaşımları gözler önüne serdi.