DuckDuckGo yeni filtre özelliğini tanıttı

Gizliliğe verdiği önemle tanınan DuckDuckGo, kullanıcılarının geri bildirimleri doğrultusunda görsel arama sonuçlarında yapay zekâ tarafından üretilmiş görselleri gizleme seçeneği getirdi. Tarayıcı üzerinden bir arama yaptıktan sonra Görseller sekmesine geçildiğinde “AI images” başlığı altında yeni bir açılır menü yer alıyor. Buradan kullanıcılar “show” ya da “hide” seçenekleriyle AI içeriklerini görüntüleyip görüntülememeye karar verebiliyor.

Ayrıca filtre, kullanıcıların arama ayarları bölümünden Hide AI-Generated Images seçeneği ile kalıcı hâle getirilebiliyor. Bu hamle, internette gittikçe yayılan ve genellikle düşük kaliteli olan yapay zekâ içeriklerinden rahatsız olan kullanıcılar için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

“SLOP” SORUNUNA AÇIK KAYNAKLI BİR ÇÖZÜM

DuckDuckGo, yeni sistemin arkasında açık kaynaklı manuel engelleme listelerinin olduğunu duyurdu. Bunlar arasında uBlockOrigin’in “nuclear list”i ile uBlacklist tarafından hazırlanan Huge AI Blocklist gibi listeler bulunuyor. Şirket, bu listelerin %100 sonuç vermeyeceğini ancak yapay zekâ ile üretilmiş görsellerin büyük oranda engellenmesini sağlayacağını ifade etti.

DuckDuckGo’nun X üzerinden yaptığı açıklamada, “Filtre, açık kaynaklı engelleme listelerine dayanıyor. Her AI içeriğini yakalayamayabilir ama karşılaşma oranını ciddi biçimde azaltıyor” denildi. Bu açıklama, tarayıcının teknoloji odaklı şeffaf duruşunu sürdürdüğünü de gösteriyor.

YENİ FİLTRELER YOLDA

Şirket, bu özelliğin ilk adım olduğunu ve ilerleyen süreçte daha fazla filtreleme seçeneğini kullanıcılarla buluşturmayı planladığını açıkladı. Ancak hangi filtrelerin geleceği ya da hangi içerik türlerine yönelik olacağı konusunda henüz bir detay paylaşılmadı.

DuckDuckGo’nun bu adımı, özellikle Google’ın geçtiğimiz yıl yavru tavus kuşlarıyla ilgili görsel aramalarda gerçeğe dayalı fotoğraflar yerine AI ile üretilmiş görselleri öne çıkarması sonucu oluşan tepkiler sonrası geldi. Söz konusu örneğin de, tarayıcının yeni özelliğini tanıtırken kullandığı içeriklerden biri olması dikkat çekti.

DuckDuckGo, kullanıcı gizliliğini önceleyen politikaları ve reklam odaklı algoritmalardan uzak durmasıyla öne çıkarken, bu yeni adım da internet kullanıcılarının aradıkları gerçek içeriklere daha hızlı ve güvenilir biçimde ulaşmalarını sağlamayı amaçlıyor.