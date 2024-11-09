DuckDuckGo’dan gizlilik için kapsamlı çözüm paketini tanıttı

İnternette gizliliği koruma konusunda önemli bir rol oynayan DuckDuckGo, artık sadece bir arama motoru olmaktan çıkarak geniş kapsamlı bir gizlilik hizmeti sunuyor. İnternette gezinirken yapılan veri takibini minimuma indirmeyi amaçlayan şirket, tarayıcı uzantısı, mobil uygulama, e-posta koruma hizmeti ve VPN gibi çeşitli gizlilik araçlarıyla dikkat çekiyor. Bu hizmetler sayesinde kullanıcılar, çevrimiçi etkinliklerini izleyen reklam ve teknoloji şirketlerinden korunabiliyor.

DuckDuckGo’nun bu alandaki rakipleri arasında Brave ve Mullvad Tarayıcısı gibi gizlilik odaklı tarayıcılar da bulunuyor. Ancak, DuckDuckGo kendini doğrudan Google Arama ile rekabet içinde konumlandırarak, Chrome, Firefox, Safari gibi popüler tarayıcılarda çalışan uzantılar ve Windows ile Mac uyumlu beta sürümleriyle öne çıkıyor. 2023 yılı itibarıyla 250 milyondan fazla indirilen DuckDuckGo tarayıcısı, kullanıcıların çevrimiçi etkinliklerini takip etmiyor.

Cambridge Analytica skandalı gibi olayların ardından, kullanıcılar kişisel bilgilerinin güvenliği konusunda daha bilinçli hale geldi. DuckDuckGo, Microsoft ile olan iş birliğinde yaşadığı bazı eleştirilere rağmen, kullanıcılarının gizliliğini korumaya yönelik politikalarını geliştirdi. Microsoft’un Bing altyapısını kullanan şirket, Mayıs 2022’de Microsoft izleyicilerini sınırlama sözü verdi.

DuckDuckGo, kullanıcılarını gizlilik konusunda desteklemeye devam ederek, arama sonuçlarını şifrelenmiş bağlantılara yönlendirme ve üçüncü taraf izleyicilerini engelleme gibi birçok özelliğiyle Google’ın aksine gizliliği önceliklendiriyor. Bu özellikler sayesinde, kullanıcılar ek bir adım atmadan güvenli ve izlenmeyen bir internet deneyimi yaşayabiliyor.