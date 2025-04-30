Duckens Nazon gollerini sıralıyor

Kaynak: İHA
Duckens Nazon gollerini sıralıyor

Kayserispor forması altında bu sezon Süper Lig'de en çok gol atan isim 7 golle Duckens Nazon oldu.

Süper Lig'de bulunan Kayserispor, geride kalan 33 haftada 31 müsabakaya çıktı. 10 galibiyet 10 beraberlik ve 11 mağlubiyet alan sarı kırmızılılar, rakip ağlara 39 gol atarken takımın en golcü ismi Duckens Nazon oldu.

7 GOLE İMZA ATTI

Nazon, sarı kırmızılı forma altında 7 gole imza koydu. Bahoken ile Cardoso 5'er gol atarken takımdan ayrılan Boa Morte'nin 4, Carlos Mane ile Kartal Kayra Yılmaz'ın da 3'er golü bulunuyor. Hasan Ali Kaldırım, Ramazan Civelek ve Talha Sarıarslan 2'şer gol atarken, Arif Kocaman, Ali Karimi, Attamah, Mehdi Bourabia, Kolovetsios, Djiku (Fenerbahçe - kendi kalesine) da birer gol ile skora katkı sağladılar.

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Duckens Nazon gollerini sıralıyor
Duckens Nazon gollerini sıralıyor