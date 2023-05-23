Dudağında kitle bulunan hastanın mucize kurtuluşu

Yozgat Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) polikliniğine dudağındaki kitle şikayetiyle başvuran 64 yaşındaki kadın hasta, lokal anestezi uygulanarak 4 saat süren ameliyat sonucunda sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Dudağında kitle bulunan hastanın mucize kurtuluşu

İHA’nın haberine göre; Yozgat’ta dudağında kitle olan 64 yaşındaki kadın hasta, Yozgat Şehir Hastanesi KBB polikliniğine başvurdu. Gerekli tetkiklerin ardından kitlenin ameliyatla alınmasına karar veren KBB Hekimi Op. Dr. Mustafa Rehan, hastada hormon bozukluğu tespit edildiğini ve bu şartlarda genel anesteziyi almasının risk taşıdığını belirledi. Nadir olarak lokla anestezi altında yapılan ameliyat sonrası hasta sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

“BU AMELİYAT ÇOK NADİR LOKAL ANESTEZİ ALTINDA YAPILAN BİR AMELİYAT”

Hastanın 4 saatlik ameliyatı sonrası sağlığına kavuştuğunu söyleyen Rehan, “Hastada kitleyi gördükten sonra kanser olabileceğini düşündük, kitle çıktıktan sonra alt dudağının yarısından fazla bir boşluk oluşacağından dolayı bir doku kaydırma ve estetik ameliyat olacağını söyledik. Hastayla konuştuktan sonra ameliyatın genel anestezi altında gerçekleşeceği için gerekli kanları istedik. Fakat kan sonuçlarında hormon bozukluğu belirlendi. Genel anestezi alması çok riskli olacaktı. Hastamız ile aldığımız kararlar sonrası lokal anestezi ile ameliyat yapma kararını aldık. Bu ameliyat çok nadir lokal anestezi altında yapılan bir ameliyat. Genelde hasta bayıltılıp yapılan bir ameliyat. Ama hasta için düşünürsek 3-4 saat yatakta yatıyor, gözü kapalı, hareket edemiyor, ağrısı oluyor, çekişmeler oluyor, alt dudağında, yüzünde ama hastanın sabrı sayesinde bu ameliyatı gerçekleştirdik ve kitlesi artık geçmişte kaldı, çok başarılı bir şekilde sonuçlandı. Fakat hastanın iyileşmesi ve kanser tedavisi devam ediyor” dedi.

Kısa sürede sağlığına kavuşan ve kontrol için hastaneye gelen hasta da Başhekim Uzm. Dr. Mustafa Kozan ve Op. Dr. Mustafa Rehan’a teşekkür etti.

Bu ameliyatın lokal anestezi altında nadir yapıldığını söyleyen Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Kozan da hastanın ameliyatının başarılı bir şekilde tamamlanarak kontrollerinin devam ettiğini söyledi. Kozan kuruldukları yıldan bu yana hastanede 180 bin ameliyatın da başarılı bir şekilde yapıldığını söyleyerek hastane çalışanlarını tebrik etti.

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