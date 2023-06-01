Dudak dolgusu ile iglili az bilinenler

Doç. Dr. Alev Eken; dudak dolguları hakkında doğru bilinen yanlışları açıkladı. İşte, o bilgiler:

Dudakta hacimlendirme, şekillendirme ve ağız çevresindeki kırışıklıkların ve çizgilerin giderilmesi için kullanılan dermal dolgular, uygulanan bireylerin fizyolojik farklılıklarına göre hafif şişlik, kızarıklık veya morarma gibi etkiler yaratabilmektedir. Bununla birlikte, enjekte edilen jel, zaten vücutta cilt altında bulunan hiyaluronik asidi içerdiği için ve bu hiyaluronik asit hayvansal kaynaklı olmadığı için herhangi bir önemli risk teşkil edecek bir uygulama değildir.

Uygulama sonrası belirtiler sadece birkaç gün sürer ve sonrasında herhangi bir rahatsızlık oluşmaz. Ayrıca uygulama sonrası alerjik reaksiyonlara sebep olabilen kollajen enjeksiyonuna göre daha güvenli ve kalıcıdır.



TEHLİKELİ Mİ?

Dudak hacimlendirme ve şekillendirmede kullanılan dermal dolgu enjeksiyonu kalıcı değildir. Bu dolgular vücut tarafından zamanla emilirler. Vücutta herhangi birikim söz konusu değildir. Kişinin yaşam tarzı ve fiziksel yapısı dudak dolgusunun süresini belirler. Bu periyottan sonra bu prosedürü tekrarlamak gerekmektedir. Tabii ki bu uygulamanın tekrarlanma sıklığı ne kadar az olursa kişinin yaşam kalitesi o kadar yüksek olacaktır ve kendisini daha iyi hissedecektir. Örneğin yeni VYCROSSTM teknolojisiyle üretilmiş dudak dolguları 12 ay süreyle sağladığı pürüzsüz ve doğal görünümü koruyarak hem estetik uzmanlarının hem de işlemi uygulatan kişilerin rahatlığını ve memnuniyetini sağlamaktadır.

Kadınlar veya erkekler, yaşla birlikte cilt altındaki hiyaluronik asidin azalması sonucu cilt elastikiyetlerini kaybederler. Bu kayıp dudaklarda sarkma ve fazlasıyla uzama meydana getirebilir. Genel olarak yaygın düşünce uygulamayı kadınların yaptırdığı yönünde olmakla birlikte erkeklerde dudak hacimlendirme ve şekillendirme için dermal dudak dolgularının kullanımı da doğal görünümlü sonuçlar vermektedir.

ENJEKSİYON İŞLEMİ UZUN SÜRER Mİ?

Dudak dolgusu enjeksiyon işlemi, uzman ellerde kullanıldığı takdirde sadece 10-15 dakika gibi bir sürede tamamlanan hızlı ve kolay bir uygulamadır. Fakat tedavi öncesinde hekiminizle beklentileriniz konusunda konuşmak için de zamana ihtiyacınız olacaktır.

Dudak dolgusu İşlemi yapıldığı anda hemen sonuç verir, aynaya bakıldığında değişiklik ve etkisi hemen fark edilebilir. Fakat yüz anatomisine ve oranlarına uygun yapılan dudak dolgusu işlemleri dışarıdan naturel bir görünüm sağlar.

AĞRI YAPAR MI?

Geçmişte yapılan dudak dolgusu enjeksiyon işlemleri sırasında çok az bir miktar ağrı olabilmekteydi, fakat günümüzde, bazı özel dudak dolguları, lokal bir anestezik olan lidokain içerdiği için enjeksiyon ağrısını azaltarak konforlu bir deneyim sağlar.

Uygulama herhangi bir zamanda, örneğin çalışanlar için öğle tatilinde bile yapılabilir, sonrasında rahatlıkla normal yaşama veya işe geri dönülebilir. Örneğin yeni VYCROSS teknolojisiyle üretilmiş dolgularda enjeksiyonun hemen ardından dudak doğal görünümüne kavuşmakta ve kişiler sosyal hayata hemen katılabilmektedirler.

DUDAKLAR YAPAY MI GÖRÜNÜR?

Kimse dudaklarının sahte görünmesini istemez. Sahte görüntü yapay dolgular ve implantların kullanılmasıyla oluşma ihtimali olan bir durumdur. Tecrübeli ellerde yapılan ve aşırıya kaçmayan dudak dolgusu ile yüze en çok yakışan, doğal duran dudaklar çok rahatlıkla elde edilebilir.

Dolgunun etkinlik süresi kişinin yaşı, dudak yapısı, elastikiyeti, enjekte edilen dolgu maddesinin özellikleri, miktarı, kalitesi gibi bir dizi faktöre bağlıdır. Bununla birlikle, hiyaluronik asit kaynaklı dermal dolguların, özellikle yeni VYCROSSTM teknolojisiyle üretilmiş dudak dolgusunun etkisi 1 yıl gibi uzun bir süre boyunca devam etmektedir.

BAŞKALARI TARAFINDAN HEMEN FARK EDİLEBİLİR Mİ?

Hekimin teşhisi, deneyimi, kişinin yüz haritasının uzaktan ve yakından iyi değerlendirilebilmesi ve dudak için uygun ürün seçimi çok büyük önem taşır. Hastaların dudakları için gerçek ihtiyacını anlamak ve buna uygun enjeksiyonu planlamak uzmanlık gerektiren bir süreçtir. Yeni nesil, jel kıvamlı, dolgu maddeleri ile dudaklara dolgunluk verebilir ve yeniden şekillendirilebilir. Sonuç tamamen hastanın ne istediği ve hekimin uygulama tekniği ile ilgilidir. Amaç, güzel, doğal ve tazelenmiş bir görünüm elde edebilmek; bakıldığı zaman, kişinin neresinde nasıl bir uygulama yapıldığının fark edilmemesi olmalıdır.

Dudağa yapılan enjeksiyon işlemlerinin maliyeti uygulanan prosedüre göre değişiklik gösterebilir, fakat geri dönüşü olmayan kalıcı dermal dolgu enjeksiyonları veya yağ enjeksiyonu gibi işlemlere göre, 1 yıl süre ile etkisini koruyan ve geri dönüşümü olan dermal dolgular ile yapılan prosedürler yaklaşık olarak 10 kat daha ucuzdur.

DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

Yaşa, genetik veya çevresel faktörlere bağlı olarak yüzde oluşan kırışıklıklar ve istenmeyen çizgiler estetik kaygıları da beraberinde getiriyor. Zamanın cilt üzerinde bıraktığı bu izleri ameliyatsız, ağrısız ve pratik bir şekilde silebilecek pek çok estetik uygulama bulunuyor. Bu uygulamaların başında da dermal dolgu ürünleriyle yapılan işlemler geliyor. Dolgu uygulamalarına sıklıkla yüzün en göz alıcı bölgelerinden olan dudaklar için başvuruluyor. Doç. Dr. Alev Eken; dudak dolguları hakkında doğru bilinen yanlışları açıkladı.

“Dudak dolgusu ile ilgili birçok yanlış bilgi var Dermal dolgu uygulamasının sıklıkla yapıldığı yerlerden biri de dudaklardır. Dudak kalbi denilen üst dudakla alt dudağın orta kısımlarının birleştiği noktadan dermal dolgu enjeksiyonları yapılarak hacim kazandırıp, belirginleştirerek kontur oluşturmak son derece popüler olan estetik bir yeniliktir. Dudak dolgusu, kısa süren küçük bir enjeksiyon gerektiren, ihtiyaca göre hacimlendirici veya şekillendirici, ayrıca ağız çevresindeki çizgilerin ve kırışıklıkları da giderebilen bir dolgu uygulama yöntemidir. Kadınların ilgiyle takip ettiği bu konuda; uygulama şekli, uygulama süresi, uygulamanın güvenliliği gibi birçok konuda, kulaktan kulağa yayılan yanlış bilgiler bulunmaktadır. Dudak dolgusu yapmak isteyenleri tedirginliğe sürükleyen bu doğru bilinen yanlışların açıklanmasında fayda var.”