Dudak uçuklarına karşı neler yapılmalı

Dudak uçuğu genellikle dudak ve çevresinde kabarcıklar şeklinde ortaya çıkıyor. Peki, dudak uçuğuna ne iyi gelir? İşte çözümler...

Dudak uçuklarına karşı neler yapılmalı

Dudaklarınızdaki ölü derileri temizlerken sert hareketlerden kaçının. Ayrıca dolgun görünmesi için dudaklarınızı tahriş eden dudak dolgunlaştırıcı ürünlerden uzak durun.

Dudak uçuğu bile olsa her yöntem her bireyde işe yaramayabilir. Bu yüzden uygulanan her şey de dikkatli olmakta fayda var.

Bağışıklık güçlendirici bileşikler, genellikle uçuğun tedavisinde faydalı.

Sarımsağın da uçuğa iyi geldiği belirtiliyor. Sarımsak ezildikten sonra uçuğun üzerine sürüldüğünde uçuğun geçme süresi hızlanıyor.

Yoğurt ve elma sirkesi gibi yiyecekler bağışıklık sistemini güçlendirir. Düzenli olarak tüketilirse uçuk çıkması önlenebilir.

C vitamini vücudu virüslere karşı korur. Bu nedenle uçuk gibi yaralara karşı portakal, kırmızıbiber, yeşil biber, brokoli, çilek, greyfurt ve kivi gibi bol miktarda C vitamini ürünleri tüketilmelidir.

Aloe vera jeli, uçuk yaraları gibi cilt koşullarını tedavi etmek için kullanılabilir.

Aloe vera, antioksidan vitaminler, mineraller, yağ asitleri ve enfeksiyonların önlenmesine yardımcı olan çeşitli hormonlar içerir. Fakat bazı kişilerde alerji de yapabilir.

Balın da içerdiği besinler nedeniyle dudak uçuğuna iyi geldiği biliniyor.

Dudak bakım ürünleri seçerken güneş korumasının yanında doğal yağlar da içermesine dikkat edin.

Dudak uçuğu psikolojik olarak da yıpratıcı olabiliyor.

Dudaklarınızı korumak için kullandığınız nemlendiricilere de dikkat etmeniz gerekiyor.

Stres ve çevresel faktörler de dudak uçuğunu etkiler.

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