Dudak uçuklatacak rakamlar! TFF derbi hakemlerine servet ödeyecek

Fransız İmparator..

Napoleon Bonaparte (1769-1821)

Bizim deyimimiz ile Napolyon…

Ne demişti: Para, para, para…

Savaş, savaş, savaş …

Ah be Napolyon amcam ahhh!..

Sen kalk, ta 200 sene öncesinden; bu günleri, yarınları… Hatta daha da ötesini görüver.

Helal olsun be Napolyon amca.

İyi ki benim amcamsın!

Keşke farklı bir şey deseydin.

Ya da dediklerinin hiç biri çıkmasaydı.

Para deyince akan su duruyor.

Savaş çemberinin ortasındayız.

Futbolumuzda yangın var.

Yanıyor cayır cayır…

Her tarafı sarmış…

Daha geçen hafta yazdım.

Her zaman olduğu gibi ilk sizler okudunuz.

Derbiye yabancı hakem geleceğini.

Hatta on kişilik hakem listesini aynen kaleme aldım.

Federasyon başkanı kıskandı mı ne!..

Bir kaç gün sonra çıkıp açıkladı.

Ve ilk önce öğrendiğiniz üzere, Slovakyalı hakem, Slovko Vincic düdük çalacak.

Yardımcıları ise:

Tomaz Klançnik

Andraz Kovacic

Henüz açıklanmadı. VAR hakemi de yabancı olacak.

Toplamada üç tanesi saha, biri Riva’da olmak üzere toplam 4 kişi.

Peki, bu hakemlere Federasyon ne kadar ödeyecek.

Benim öğrencilik dönemimde, matematik derslerine coğrafya öğretmeni girdiği için rakamlar ile aram pek iyi değil(!)

Hiç merak etmeyin, sağlamasını yaptım.

Yine de göz atarsanız sevinirim.

Orta hakem: 12 bin Euro alacak.

Yardımcılar: 7.500’er Euro.

Bunlar sadece maç yönetimi için.

Üç hakemin gidiş-dönüş uçak masrafı.

5 yıldızlı otelde 2 gece konaklama bedeli.

Günlük 750 euroluk harcırah.

İstanbul’da ulaşım için özel yapım lüks minibüs tahsis edilecek…

Özel şoför ve korumalar da cabası.

Gelelim rakamlara:

Maç ödeneği: 27 bin Euro.

Harcırah: 4.500 Euro

Uçak: 4 bin Euro

Konaklama: 1.200 Euro

Ulaşım: 1000 Euro

Toplamda 41 bin 500 Euro

Ortalama alırsak 40 Euro…

Vay anasını sayın seyirciler vay.

Daha bunun yabancı VAR hakemi de var.

Yerli yedek hakem. Ayrıca AVAR’lar.

UEFA elit hakemlere eleme maçlarına kadar 5, sonraki aşamalarda ise 10 bin euro ödeme yapıyor.

Bizim Federasyon bir tık üstüne çıkmış durumda.

Derbi toplan yabancı hakem giderleri 1 milyon 600 bin civarı..

Tamamen duygusal.

‘Ağlamak istiyorum Flipescu..’ diyordu ünlü spiker Ercan Taner abimiz..

İşte o geldi aklıma…

Artık ağlasak mı, gülsek mi bilemiyorum.

Tek bildiğim Napolyon amcamın ön görüsü.

Para, para, para