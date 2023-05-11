Dudak üstü tüylerden nasıl kurtulunur

Kadınların dudak üstü ve çenelerinde çıkan istenmeyen tüylerden kurtulması mümkün. İşte detaylar…

Dudak üstü tüylerden nasıl kurtulunur

Dudak üstü tüyleri kadınların en sevmediği konuların başında gelir. Peki, dudak üstü tüylerden doğal olarak nasıl kurtulabilirsiniz? İşte doğal çözüm tavsiyeleri.

Dudak üstü tüylenme kadınların sosyal çevrelerde kendilerini rahat hissetmelerine engel olur bu da özgüven kaybı yaşamalarına neden olur. Bu tüyler için ucuz fiyatlara satılan kremler çoğu zaman geçici çözüm sunarken tüy köklerini güçlendirip durumu daha karmaşık bir hale getiriyor. Peki, tamamen doğal yöntemlerle bundan kurtulmak mümkün mü? Evet mümkün. En güçlü köklere kadar etkili olan önereceğimiz yöntemle dudak üstü ve çenenizdeki tüylerden kurtulabilirsiniz.

İŞTE DOĞAL YÖNTEMLER

ZERDEÇAL VE SÜT MASKESİ

1 çorba kaşığı süt ile 1 çorba kaşığı zerdeçalı karıştırın. Bu karışımı parmağınızın ucuyla yavaşça tüylü bölgenize uygulayın ve biraz ovalayın. En az 30 dakika kuruyana kadar bekleyin. Daha sonra soğuk suyla yıkayın. Bu işlemi 4 hafta boyunca her gün uygulayın. 4 hafta sonunda dudak üstü tüylerinizin çıkmadığını göreceksiniz.

YUMURTA AKI

Bir kasede 1 yumurta akını, 1 çay kaşığı mısır unu ve 1 yemek kaşığı şekerle pürüzsüz bir macun oluşana kadar çırpın. Macunu üst dudağınıza uygulayın. Yaklaşık 20 dakika kuruduktan sonra, tüylerin uzama yönünün tersi yönünde nazikçe soyun. Bölgeyi soğuk suyla durulayın.

SOĞAN KÜRÜ

Bu kür vücuda sürülerek uygulanmaktadır. 1 adet kuru soğan közde pişirilir. Daha sonra sarımsak ve siyah merhem bir kapta karıştırılır ve istenmeyen tüylerin üzerine sürülür. Bu bölgeye közlenmiş kuru soğan koyulur ve bir süre bekletilir. Bu kürü bir hafta boyunca düzenli uygulamanız halinde kısa bir süre sonra tüylerinizde azalma olduğunu gözlemleyeceksiniz.

Ayrıca bebekken uygulanan karınca yumurtası, gelecekte oluşması muhtemel tüylere karşı mükemmel bir çözümdür. Karınca yumurtasını kullanmak suretiyle bebeğinizin gelecekte istenmeyen tüylere sahip olmasını engelleyebilirsiniz. İstenmeyen tüylerde ışınsal yöntemler ve epilasyon uygulamaları da diğer kalıcı çözümler arasındadır.

NANE KÜRÜ

Nane yapısı itibarıyla hormon düzenleyici bir etkiye sahiptir. Bu özelliği ile nane istenmeyen tüylere karşı kullanılabilir. Hormonlarınızı düzene sokacak nane kürü kullanımı ise, 15 gün süresince her gün 1 yemek kaşığı kadar naneyi ince kıymak suretiyle ufaltın ve naneleri su ile birlikte yutun.

15 gün sonunda birkaç gün ara verin ve daha sonra uygulamayı devam ettirin. Nanenin vücuda karşı hiçbir zararı bulunmamaktadır. Bu nedenle bu kürü her 15 günde 1 tekrarlamanızda yarar var. Tüylerinizden kurtulmaya başlayacaksınız. Nane kürü kadınlar için tavsiye edilmektedir.

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