Ünlü şarkıcı Umut Akyürek 'dudakları estetik' iddialarına 17 yaşındaki fotoğrafı ile cevap verdi

Angelina Jolie’ye ve yaptırdığı estetiklerle magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı Umut Akyürek, gençlik fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Akyürek gençlik fotoğrafını Instagram’dan 'Daha 17' notu ile yayınladı.

Umut Akyürek'in paylaşımı, birçok kez ortaya atılan 'dudakları estetik' iddialarına da nokta koydu.

YÜZÜNE SÜLÜK KOYDURMUŞTU

Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı Umut Akyürek, geçtiğimiz ay yüzüne sülük koydurup, hacamat yaptırdığı anları takipçileri ile paylaşmıştı. Bir gülen, bir korkan Umut Akyürek'in zor anları takipçilerini de ikiye bölmüştü.

Umut Akyürek'in yüzündeki sülüklerle yaşadığı zor anlara takipçileri "Çok şifalı evet ama ben asla yaptıramam", "Helal olsun, nasıl yaptırdın" gibi yorumlar yapmıştı.



