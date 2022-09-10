10 Eylül 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 24°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Ünlü şarkıcı Umut Akyürek 'dudakları estetik' iddialarına 17 yaşındaki fotoğrafı ile cevap verdi

Ünlü şarkıcı Umut Akyürek 'dudakları estetik' iddialarına 17 yaşındaki fotoğrafı ile cevap verdi

Ünlü şarkıcı Umut Akyürek, yıllar önce çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından 'Daha 17' notu ile paylaşarak “Dudakları estetik” iddialarına son verdi. 

Haber Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi - 14:57
Takip Et

'Dudakların estetikli' dediler! Ünlü şarkıcı Umut Akyürek 17 yaşındaki fotoğrafıyla

Ünlü şarkıcı Umut Akyürek 'dudakları estetik' iddialarına 17 yaşındaki fotoğrafı ile cevap verdi
+
Aa
-

Angelina Jolie’ye ve yaptırdığı estetiklerle magazin gündeminden düşmeyen şarkıcı Umut Akyürek, gençlik fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Akyürek gençlik fotoğrafını Instagram’dan 'Daha 17' notu ile yayınladı.

Umut Akyürek'in paylaşımı, birçok kez ortaya atılan 'dudakları estetik' iddialarına da nokta koydu.

YÜZÜNE SÜLÜK KOYDURMUŞTU

Sosyal medyayı aktif kullanan şarkıcı Umut Akyürek, geçtiğimiz ay yüzüne sülük koydurup, hacamat yaptırdığı anları takipçileri ile paylaşmıştı. Bir gülen, bir korkan Umut Akyürek'in zor anları takipçilerini de ikiye bölmüştü.

Umut Akyürek'in yüzündeki sülüklerle yaşadığı zor anlara takipçileri "Çok şifalı evet ama ben asla yaptıramam", "Helal olsun, nasıl yaptırdın" gibi yorumlar yapmıştı.


 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Tarkan İzmir marşını söylerken sahneye seyirci atladı. Güvenlikler bir anda yere indirdiler
1
﻿Tarkan İzmir marşını söylerken sahneye seyirci atladı. Güvenlikler bir anda yere indirdiler
﻿Tarkan konseri İzmir'den canlı yayın
2
﻿Tarkan konseri İzmir'den canlı yayın
﻿İYİ Partili Uğur Poyraz canlı yayınında açıkladı. CHP ile şu an ittifak değiliz!
3
﻿İYİ Partili Uğur Poyraz canlı yayınında açıkladı. CHP ile şu an ittifak değiliz!
﻿AKP Gençlik Kolları'nın büyük yalanı: Binlerce yaralı, sayısı belli olmayacak kadar da ölü var. Bu halkı galeyana getirmek değil mi?
4
﻿AKP Gençlik Kolları'nın büyük yalanı: Binlerce yaralı, sayısı belli olmayacak kadar da ölü var. Bu halkı galeyana getirmek değil mi?
﻿Metrobüs yolunda yaya trafiği
5
﻿Metrobüs yolunda yaya trafiği
﻿Ankara'da taksi ücretlerine büyük zam
6
﻿Ankara'da taksi ücretlerine büyük zam
﻿Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ten açıklamalar. Devrim gibi kararını açıkladı
7
﻿Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ten açıklamalar. Devrim gibi kararını açıkladı
﻿Josef gözyaşlarına boğuldu: Hayal kırıklığı yaşıyorum
﻿Josef gözyaşlarına boğuldu: Hayal kırıklığı yaşıyorum
﻿Josef gözyaşlarına boğuldu: Hayal kırıklığı yaşıyorum
﻿Eskişehir Halk Ekmek işçi alacak
﻿Eskişehir Halk Ekmek işçi alacak
﻿Eskişehir Halk Ekmek işçi alacak
﻿Dursun Özbek MHK Başkanı Çelik'e resmen hesap sordu, ortalık buz gibi oldu 
﻿Dursun Özbek MHK Başkanı Çelik'e resmen hesap sordu, ortalık buz gibi oldu 
﻿Dursun Özbek MHK Başkanı Çelik'e resmen hesap sordu, ortalık buz gibi oldu 
﻿Şu şişesinde içki servisi
﻿Şu şişesinde içki servisi
﻿Şu şişesinde içki servisi
﻿Tartıştığı ev arkadaşını çekiçle öldürdü
﻿Tartıştığı ev arkadaşını çekiçle öldürdü
﻿Tartıştığı ev arkadaşını çekiçle öldürdü
﻿Josef gözyaşlarına boğuldu: Hayal kırıklığı yaşıyorum
﻿Josef gözyaşlarına boğuldu: Hayal kırıklığı yaşıyorum
﻿Josef gözyaşlarına boğuldu: Hayal kırıklığı yaşıyorum
﻿8 bin 200 yıllık objeler sergileniyor
﻿8 bin 200 yıllık objeler sergileniyor
﻿8 bin 200 yıllık objeler sergileniyor
﻿Şehit uzman çavuşun naaşı memleketi Çorum'a getirildi
﻿Şehit uzman çavuşun naaşı memleketi Çorum'a getirildi
﻿Şehit uzman çavuşun naaşı memleketi Çorum'a getirildi
﻿Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan Ege ve Akdeniz'de operasyon. Bir haftada 1074 kişi denizden kurtarıldı
﻿Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan Ege ve Akdeniz'de operasyon. Bir haftada 1074 kişi denizden kurtarıldı
﻿Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan Ege ve Akdeniz'de operasyon. Bir haftada 1074 kişi denizden kurtarıldı
﻿Kendisine cinsel saldırıda bulunmaya çalışan 16 yaşındaki kaynını bıçakladı
﻿Kendisine cinsel saldırıda bulunmaya çalışan 16 yaşındaki kaynını bıçakladı
﻿Kendisine cinsel saldırıda bulunmaya çalışan 16 yaşındaki kaynını bıçakladı
﻿Denizli Boztaş işçi alacak
﻿Denizli Boztaş işçi alacak
﻿Denizli Boztaş işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.