Dudu adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Dudu isminin anlamını araştırıyor. Peki, Dudu ne demek? Dudu isminin anlamı nedir?
DUDU NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Dudu ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- Kadınlara verilen bir unvan, hanım
- Papağan.
- Yaşlı Ermeni kadını.
DUDU İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Dudu ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Dudu ismini koymak caizdir.