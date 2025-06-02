Düdüklü tencere, ekipleri alarma geçirdi!

Kaynak: İHA
Düdüklü tencere, ekipleri alarma geçirdi!

Antalya'da yangın ihbarı itfaiye ve polis ekiplerini alarma geçirdi. Ekipler, adrese gittiklerinde dumanların ocakta unutulan düdüklü tencereden kaynaklandığını belirledi.

Antalya Manavgat ilçesinde meydana gelen olayda bir vatandaşın 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak 4022 sokakta bulunan bir apartman dairesinde yangın olduğu ihbarı üzerine itfaiye ve polis ekipleri alarma geçti.

Verilen adrese gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler daireden çıkan dumanın nedeninin ocakta unutulan ve içerisinde bulunan yemeğin kömüre dönüştüğü düdüklü tencere olduğunu belirledi.

Ocağı kapatarak düdüklü tencereyi ocaktan kaldıran itfaiye görevlileri gerekli incelemeleri yaptıktan sonra ikametten ayrıldı.

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