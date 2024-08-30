Düdüklü tencereye sıkıştı. Bak sen şu yumurcağa

Düzenleme: Kaynak: AA
Düdüklü tencereye sıkıştı. Bak sen şu yumurcağa

Batman'da oyun için düdüklü tencerenin içine giren yumurcak itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Batman'da içine girdiği düdüklü tencerede sıkışan 2 yaşındaki çocuğu, itfaiye ekipleri kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Eslem Eren, Çay Mahallesi'ndeki evinin mutfağında oyun oynadığı sırada girdiği düdüklü tencerede sıkıştı.

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Ağlama sesi üzerine mutfağa gelen annesi, tencereye sıkışan çocuğunu kurtarmak istedi.

Çocuğun tencereden çıkarılamaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi.

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Eve gelen itfaiye ekipleri, hidrolik keski ve pense yardımıyla çocuğu sıkıştığı yerden çıkardı.

Eslem'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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