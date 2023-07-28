Düğmelice süpürge bitkisi nelere iyi gelir

Editör: Beyza Damgacıoğlu



İlginç bir isme sahip olan Dügümelice Süpürge halk arasında Yaban nanesi olarak da biliniyor. Diğer isimleri zampur, yaban yarpuzu, Yaban nanesi ve yaban kekiği olarak da biliniyor.

Yaprak ve tohumlarından yararlanılan bu bitki, dağ eteklerinde bulunuyor. Düğmelice süpürgenin yararları ise şöyle:

Karaciğeri temizler.

Böbreklerin çalışmasını düzenler.

Göğüs ve ciğer hastalıklarına şifa verir.

Boğaz ağrılarını giderir

Balgamı söktürür, kan tükürmenin önünü keser

Görmeyi kuvvetlendirir.

